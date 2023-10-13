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Vezirköprü'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu sivillerin hayatını kaybetmesine tepki gösterildi. Köprülü Mehmet Paşa Camisi önünde yapılan basın açıklamasında saldırılar kınandı ve ölenler için dua edildi.