Uşak Valiliği'nden Artvin Valiliği görevine atanan Vali Turan Ergün, Uşak'a veda etti.

Artvin Valiliğine atanan Vali Turan Ergün mesajında, "Görev yapmaktan onur duyduğum, sizlerin yakın sevgisiyle yerine getirdiğim Uşak Valiliğindeki görevimden Cumhurbaşkanı Kararı ile Artvin Valiliğine atanmam sebebiyle ayrılıyorum. Aşıklar Diyarı Uşak'ımıza ve siz değerli hemşehrilerimize hizmet etme şerefine ulaşmış olmaktan dolayı gururluyum. Bu onuru yaşamama vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

Görev yaptığım süre boyunca mesai arkadaşlarımla birlikte zaman mefhumu gözetmeksizin bütün gücümüzle çalıştık. Eğitimden tarıma, sanayiden turizme her alanda şehrimizin daha güzel noktalara ulaşmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar ve projeler yürütürken değerli halkımızın da desteğiyle devletin ve halkın birlikteliğinin güzel bir örneğini oluşturduk. Her karış toprağına ayak basarak halkımıza ulaşmak, şehrimizin gelişimine katkı sağlamak için görev yaptığımız süre içerisinde birlikte başarmayı ve toplumun her kesimiyle irtibat içinde olmayı esas kılmaya çalıştım, hep daha iyiye ulaşmayı hedefledim."İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." şiarıyla çıktığım bu yolda; şehit yakını ve gazilerimizle, engellilerimizle, yaşlılarımızla, dul ve yetimlerimizle, yardıma muhtaç öğrencilerimizle yakından ilgilenmeyi; kapımı her daim halkımıza açık tutmayı benimseyen bir anlayışla görevimi yerine getirmeyi vazife edindim. Devletimizin ve milletimizin bir neferi olarak hizmet aşkıyla, canla başla görevimi yerine getirdiğim, anılarımda her zaman müstesna bir yeri olacak olan İlkler Şehri Uşak'tan huzur ve mutluluk içinde ayrılıyorum. Bu vesile ile tüm değerli mesai arkadaşlarıma ve Uşaklı hemşehrilerime teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Ergün ve eşi Hülya Ergün, il protokolü, STK temsilcileri, Kurum Müdürleri, Valilik personeli ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği, Uşak Valiliği binası önünde düzenlenen uğurlama töreniyle Uşak'a veda etti. - UŞAK