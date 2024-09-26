Üye Girişi
Haberler

Vali Turan Ergün Uşak'a Veda Etti

Vali Turan Ergün Uşak'a Veda Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valiliği'nden Artvin Valiliği görevine atanan Vali Turan Ergün, Uşak'ta düzenlenen bir veda töreniyle hemşehrilerine teşekkür etti. Ergün, görev süresi boyunca şehre hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirterek, Uşak'ın gelişimi için birlikte çalıştıklarını vurguladı. Törende il protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Uşak Valiliği'nden Artvin Valiliği görevine atanan Vali Turan Ergün, Uşak'a veda etti.

Artvin Valiliğine atanan Vali Turan Ergün mesajında, "Görev yapmaktan onur duyduğum, sizlerin yakın sevgisiyle yerine getirdiğim Uşak Valiliğindeki görevimden Cumhurbaşkanı Kararı ile Artvin Valiliğine atanmam sebebiyle ayrılıyorum. Aşıklar Diyarı Uşak'ımıza ve siz değerli hemşehrilerimize hizmet etme şerefine ulaşmış olmaktan dolayı gururluyum. Bu onuru yaşamama vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

Görev yaptığım süre boyunca mesai arkadaşlarımla birlikte zaman mefhumu gözetmeksizin bütün gücümüzle çalıştık. Eğitimden tarıma, sanayiden turizme her alanda şehrimizin daha güzel noktalara ulaşmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar ve projeler yürütürken değerli halkımızın da desteğiyle devletin ve halkın birlikteliğinin güzel bir örneğini oluşturduk. Her karış toprağına ayak basarak halkımıza ulaşmak, şehrimizin gelişimine katkı sağlamak için görev yaptığımız süre içerisinde birlikte başarmayı ve toplumun her kesimiyle irtibat içinde olmayı esas kılmaya çalıştım, hep daha iyiye ulaşmayı hedefledim."İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." şiarıyla çıktığım bu yolda; şehit yakını ve gazilerimizle, engellilerimizle, yaşlılarımızla, dul ve yetimlerimizle, yardıma muhtaç öğrencilerimizle yakından ilgilenmeyi; kapımı her daim halkımıza açık tutmayı benimseyen bir anlayışla görevimi yerine getirmeyi vazife edindim. Devletimizin ve milletimizin bir neferi olarak hizmet aşkıyla, canla başla görevimi yerine getirdiğim, anılarımda her zaman müstesna bir yeri olacak olan İlkler Şehri Uşak'tan huzur ve mutluluk içinde ayrılıyorum. Bu vesile ile tüm değerli mesai arkadaşlarıma ve Uşaklı hemşehrilerime teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Ergün ve eşi Hülya Ergün, il protokolü, STK temsilcileri, Kurum Müdürleri, Valilik personeli ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği, Uşak Valiliği binası önünde düzenlenen uğurlama töreniyle Uşak'a veda etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Artvin Valiliği Yerel Haberler Uşak Valiliği Turan Ergün Politika Valilik

Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"

 İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
Fenerbahçe Union SG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Union SG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Union SG golleri kim attı, maç anlatımı! Ajax Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Ajax maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki! Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 26-27 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });