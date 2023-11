Üniversiteli Gençler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) üyesi öğrenciler, saldırıları kınamak amacıyla sessiz yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesindeki Genç Ofis önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde "Filistin'de Zulme Dur De", "Savaş Değil Soykırım", "Filistin Elbet Özgür Olacak" yazılı pankartlar ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, Genç Ofis önünden yaşam merkezine kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup adına konuşma yapan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Negiş, günlerdir Gazze'den acı feryatların yükseldiğini ifade etti.

"İsrail tarihe bir kez daha adım kara leke ile yazdırmıştır"

Günlerdir Gazze'den yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalmadıklarını ve saldırılara dur demek için toplandıklarını söyleyen Negiş, "1948 yılından bu yana devam eden çatışmalarım kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de, katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adım kara leke ile yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Netenyahu Hükümeti soykırım suçu işledi"

İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastanelerin bombalanmaya devam ettiğini ve Netenyahu Hükümeti'nin soykırım suçu işlediğini söyleyen Negiş, "Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarım insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapıdan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz, Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek, SayStop diyerek haykırıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Açıklamanın ardından öğrenciler, Balkan Yerleşkesindeki yaşam merkezine kadar sessizce yürüyerek eylem yaptı. - EDİRNE