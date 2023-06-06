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TİP, Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için adayı gösterdi

TİP, Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için adayı gösterdi

Politika Haberleri

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP), 28'inci Dönem Meclis Başkanlığı için cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP), 28'inci Dönem Meclis Başkanlığı için cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.

TİP, Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay'ın adaylığına ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Ali Can Atalay İşçi Partisi Hatay Politika Haberler

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