TBMM'de Konkordato ve Fezleke Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 2 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'daki halde son dönemde 5-6 firmanın konkordato ilan ettiğini anlattı. Bu durumun bir "domino etkisi" yaratacağını savunan Kaya, şöyle konuştu:

"Konkordato ilan eden firmaların piyasada 10 milyar liranın üzerinde bir ekonomik kayba yol açtığı ve ciddi bir tahsilat sorunu oluşturduğu tahmin ediliyor. Bu piyasada dolaşan çekler sadece komisyoncunun elinde değil çiftçinin elinde, zirai ilaç bayisinin elinde, fidecisinin, tohumcusunun, gübrecisinin, galericisinin, nakliyecisinin ve birçok esnafın elinde dolaşıyor."

Konkordatoyla ilgili yasal düzenlemelerin yeniden ele alınmasını ve konkordato alabilme şartının daha sıkı hale getirilmesini isteyen Kaya, "Üç aylık verilen sürenin sonunda borçlarını ödemek için somut adım atmayan, iyi niyet göstermeyen firmalara ek süre verilmemelidir. Alacaklıların hakkını koruyacak düzenlemeler devreye girmeli, gerekirse mal varlığı değerlendirilerek elde edilecek kaynak alacaklıların mağduriyetlerini gidermek için kullandırılmalıdır." diye konuştu.

Aykut Kaya, tarım sektöründe "nakit kalmadığı" ve 15 ay vadeli çeklerle ticaret yapıldığını iddia ederek, böyle bir düzenin ayakta kalmasının mümkün olmadığını savundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, terörle mücadeleden vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Terörle mücadelenin sadece silahla değil, terörü besleyen bütün zeminleri ortadan kaldıracak güçlü devlet aklıyla başarıya ulaşacağını belirten Kıratlı, "İşte bugün yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye hedefi de devletimizin kudretinin, milletimizin birliğinin ve ortak geleceğe olan inancımızın adıdır. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum, bu süreç, aziz şehitlerimizin hatırasını unutturan değil, onların emanetine sahip çıkan bir süreçtir. Şehitlerimizin uğruna can verdiği ay yıldızlı bayrağımızdan, vatanımızdan, devletimizden ve milletimizin birliğinden asla taviz vermeyeceğiz, bundan sonra da asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hiçbir şehit annesinin başını öne eğdirmeyeceklerini dile getiren Kıratlı, "Hiçbir şehit babasının yüreğini incitecek bir anlayışın içinde olmayacağız. Çünkü bugün bu Gazi Meclis'in çatısı altında hür ve bağımsız şekilde konuşabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların emaneti bizim namus emanetimizdir." dedi.

Terörsüz Türkiye'nin, "huzurun, kalkınmanın ve güçlü Türkiye'nin adı olduğu" değerlendirmesini yapan Kıratlı, "Toplumumuzun hiçbir kesimini dışlamadan, etnik, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, ortak acılarımızı ortak geleceğe dönüştürecek bu süreci hep birlikte başarıya ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. En büyük hedefimiz, çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'nda terörü yaşayan değil, sadece tarih kitaplarında okuyan bir nesil olmasıdır." diye konuştu.

Grup başkanvekilleri TBMM'ye gelen fezlekeler hakkında konuştu

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, dün Genel Kurul'da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili değerlendirme yapıldığını, bu değerlendirmelerden, konunun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile paylaşılması kararı çıktığını aktardı.

Kurtulmuş ile telefonda konuyu ele aldıklarını anlatan Bingöl, "Meclis Başkanı zaten 2 hafta önce fezlekelerle ilgili açıklama yaptığını ifade etti. Grup başkanvekillerimizin bu konuyla ilgili duyarlılıklarını, fezlekelerle ilgili yaşananları gündeme getirip düşünce ifade edebileceklerini, bunun çok normal ve doğru bir şey olduğunu ifade etmişlerdir." dedi.

Tekin Bingöl, sonrasında, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Burada Veli Ağbaba ve Özgür Özel ile ilgili yapılan işlemler doğru değildir. Kim bunu ifşa ettiyse,Adalet Bakanlığı mı veya TBMM'nin memurları mı bürokratları mı? Bunlar hakkında işlem yapılmalıdır. Çok ayıplı bir iştir." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'te ağırlıklı olarak muhalefetteki milletvekilleri hakkında 1000'in üzerinde fezleke bulunduğunu belirterek, "Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanmış olan bu fezlekeler daha Meclis'e gelmeden neden kamuoyuna servis ediliyor? Bunun arkasında kim ve hangi amaç var? Bu son derecede yanlıştır." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, soruşturmalarda herkes için gizliliğin esas olduğunu dile getirerek, "Biz MHP Grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda da defaatle beyanda bulunduk. Bundan sonra da aynı inançla gerekli yerlerde gerekli açıklamalarda bulunacağız." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, fezlekelerin kamuoyuna servis edilerek insanlar hakkında önyargı oluşturmanın ve sosyal medya üzerinden itibar suikastı organize etmenin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekillerinin binlerce fezlekesi olduğunu, bu fezlekelerin bir tehdit olarak milletvekillerine karşı kullanıldığını anlattı. Bunun doğru olmadığını belirten Başarır, "Çok vahim suçlar dışında bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması, gelmeyen fezlekesinin ifşa edilmesi çok vahimdir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "Daha konunun ne olduğu bile bilinmeden, Meclis'e dahi ulaşmadan bir fezlekenin böyle yargısız infazla, masumiyet karinesi aşılarak herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın yargısız bir şekilde infaz edilmesini CHP Grubu olarak doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesine atıfta bulundu. Bahadır Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Orada şöyle ifade eder, 'soruşturmanın gizliliği' der ve 157. madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke delillerin toplanmasını ve suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir."

Meclis Başkanvekili Bingöl, konuşmalar sonrası, grup başkanvekillerinin fezlekeler üzerine ortak tavrına her aşamada dikkat edilmesi ve ona göre davranılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığına işaret eden Bingöl, "Ama kürsüde konuşan arkadaşlara bile fezleke gönderiliyor. Akıllara zarar bir iş bu. Bunun artık sonlanması için bu dayanışmayı, bu kültürü bizim yaygınlaştırarak devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA