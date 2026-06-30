TBMM'de NATO Zirvesi ve yargı paketi tartışmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Türkiye'nin her anlamda gücü NATO için çok önemli. Bizim kattığımız anlam da müttefik olarak ayrıca altının çizilmesi gereken bir konu." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 12. Yargı Paketi'ni eleştirdi. Kaya, "Yürütmenin teknokratları tarafından hazırlanan bir yargı paketini biz burada, güya noktasına virgülüne dokunmadan kanunlaştıracağız ve bunun adına da hep beraber 'yasama faaliyeti' diyeceğiz. Ben Yeni Yol Grubu adına bu yasama faaliyetinin verimli, etkin bir yasama faaliyeti olmadığını ifade ediyorum." diye konuştu.

TBMM'nin ve milletvekillerinin her geçen gün karar süreçlerinin dışına çıkarıldığını ve işlevsizleştirildiğini savunan Kaya, "TBMM kendi gündemine, kendi konularına hakim olmalıdır. Hakim olmazsa bürokratların keyiflerine göre buraya sevk ettikleri kanun tekliflerini yazın bile hangi hafta neyi konuşacağını bilmeden burada oturup kurbanlık koyunlar gibi boynumuzu uzatıp görüşmek durumunda kalacağız." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, DEM Parti'nin düzenlediği "Özgürlük Mitingi"nde bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi olduğunu iddia ettiği bir kişinin konuşma yaptığını söyledi.

Söz konusu kişinin açıklamalarına tepki gösteren Poyraz, "Bir insan evladı çıkıp da cevap versin bana. Şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatanda, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak için kurulmuş PKK terör örgütünü kuran, yöneten, hala yöneten ve infaz emirleri vermiş terör hükümlüsüne özgürlük mitingi nasıl yapılabilir? Birinci sorum bu. İki, bir katil, bir cani terör örgütü yöneticisi bu cümleleri nasıl sarf edebilir?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcılarına seslenen Poyraz, "Kafanızı kuma gömmeyin. Bunun gereğini yapın. Ettiğiniz yeminden ve vicdanlarınızdan başka hiç kimseden talimat almayın." ifadesini kullandı.

"Kara Kuvvetleri yalnızca bir askeri teşkilat değildir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akçay, "Kara Kuvvetleri yalnızca bir askeri teşkilat değildir. Türk devlet geleneğinin, vatan şuurunun ve millet varlığının yaşayan hafızasıdır. Asırlardan süzülüp gelen bu büyük miras Mete Han'dan Malazgirt'e, Sakarya'dan bugünün sınır ötesi harekatlarına kadar uzanan bir fedakarlık, disiplin ve kahramanlık silsilesidir. Kara Kuvvetlerimiz toprağı yalnızca bir coğrafya parçası değil, şehidin emaneti, milletin namusu ve devletin haysiyeti olarak gören kutlu vatan anlayışının vücut bulmuş halidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak yapılan ilk klinik ameliyatın başarıyla gerçekleştirilmesinin gurur verici ve stratejik bir gelişme olduğunu söyleyen Akçay, şunları kaydetti:

"Bu başarı Türkiye'nin yalnızca savunma sanayinde değil, sağlık teknolojilerinde de yerli ve milli üretim kabiliyetini güçlendirdiğini göstermektedir. Kritik tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığın azaltılması, milli güvenlik, ekonomik bağımsızlık ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir. Sağlık Endüstrisi Başkanlığının kurulması, dağınık kabiliyetlerin tek çatı altında koordine edilmesi, AR-GE'den üretime, sertifikasyondan ihracata kadar güçlü bir ekosistem oluşturulması açısından hayati değerdedir."

Milletin en önemli meselelerinden birinin fahiş fiyat artışları ve fırsatçıların "azgınlığı" olduğunu söyleyen Akçay, "Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların ortak veriyle, eş zamanlı denetimle ve caydırıcı yaptırımlarla çalışacağı güçlü bir mekanizma derhal kurulmalıdır. Teşhir, ağır idari para cezaları ve tekrar eden ihlallerde faaliyet kısıtlamaları, kapatma uygulaması ve hatta hapis cezaları uygulanmalıdır. Serbest piyasa kuralsızlık ve fırsatçılık alanı değildir. Devletin görevi dürüst esnafı korumak, vatandaşın sofrasını savunmak ve piyasa düzenini adaletle tesis etmektir." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle alınan tedbirleri eleştirdi.

Tedbirler ve hazırlıklar kapsamında harcanan tutarın emekliye verilmesi talep edildiğinde "bütçe yok" cevabı verildiğini söyleyen Temelli, "NATO'nun gözünü boyamak için adeta Şimşek'e yoksulluğun fotoğrafını çizdiriyorlar. Şimşek ne yapıyor? 12 milyar lirayı harcıyor, yoksul mahallelerin önünü kapatıp, önüne manzaralar yerleştiriyor." ifadesini kullandı.

Yoksulluğun "örtbas edildiğini" savunan Temelli, "Halkın kaynağını, parasını böyle harcıyorsunuz. Hem de kim için? Emperyalistler için. Onun jandarma örgütü için harcıyorsunuz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine "samimi ve yeterli destek verilmediğini" öne süren Temelli, "Barışa ihtiyacımız var. Biz barışamadığımız için NATO geliyor. Biz barışamadığımız için bu gömleği biçiyorlar. Biz bu barışı var etmeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Geçmişin acıları üzerinden siyasetin var edilmeye çalışıldığını iddia eden Temelli, "Sonra da hukukçu olarak hakimlere, savcılara talimat vereceksiniz. Yok öyle bir şey. Hukukçuysanız hukuk devletini savunursunuz. Hukukçuysanız barışı savunursunuz. Gereğini işte tam da siyaset olarak burada yaparsınız." şeklinde konuştu.

Temelli'nin konuşmasının ardından yerinden söz alan Poyraz, Temelli'nin kendisini hedef aldığını belirterek, DEM Parti'nin Özgürlük Mitingi'ndeki sarf edilen bazı sözlerin suç unsuru taşıdığını söyledi. Bunun üzerine DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi.

"Yahu bu basın organlarıyla derdiniz ne ki?"

Aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılan hazırlıkları ve alınan tedbirleri eleştirdi.

Zirve nedeniyle Ankara'da yaşamın durduğunu öne süren Günaydın, Meclis'in Zirve'nin gerçekleştirileceği hafta çalışmayacağını belirtti. Günaydın, "Niye Meclis kapalı? NATO toplantısı ile Meclis'in ne sorunu var ki? Meclis çalışmaya, yasama faaliyeti yapmaya, denetleme faaliyeti yapmaya niye devam edemiyor?" sorularını yöneltti.

Günaydın, Zirve hazırlıkları kapsamında yoksul mahallelerin önlerinin kapatılarak "saklandığını" iddia ederek, "Keşke bu harcadığınız parayı yoksulluğu gizlemek için değil de o yoksul mahalleleri yoksulluktan kurtarmak ve yurttaşların yaşayabileceği bir niteliğe dönüştürebilmek için harcasaydınız. Böyle bir bilincin sahibi olsaydınız." diye konuştu.

Zirve'yi bazı medya şirketlerinin ve mensuplarının izleyemeyeceğini öne süren Günaydın, bu duruma tepki gösterdi.

Günaydın, TEMA Vakfı gönüllülerinin örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandığını savunarak, "NATO'ya karşı eylem yapabilme ihtimallerine karşılık tutukluyorsunuz bunları, öyle mi? Sizden farklı fikrini cesaretle, aydın namusuyla ortaya koyabilen herkes olağan şüpheli. Bu sürpriz değil zaten." ifadelerini kullandı.

"Nasıl diğer milletvekili arkadaşlarımızın birer dakikalık süresi var, bizim için de böyle kati bir süre belirleyelim"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında yaşanan tartışmaların, birleşimdeki çalışma süresini ve konsantrasyonu etkilediğini söyledi.

Grup başkanvekilleri dışındaki milletvekillerinin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Zengin, "En azından kati bir süre koyabiliriz. Nasıl diğer milletvekili arkadaşlarımızın birer dakikalık süresi var, bizim için de böyle kati bir süre belirleyelim." dedi.

Kadir İnanır'ı rahmetle anan Zengin, "Vefatı bütün Türkiye'yi çok üzdü. Bence çok enterasan bir şeyi hayatında gerçekleştirdi. Kendisi ismiyle ünlü bir şahsiyet, oyuncu. Ama kendisi kadar oynadığı, yarattığı karakterler de birer unutulmaz haline geldiler. Başta İlyas olmak üzere. O yüzden çok zor bir işi başardığını görüyorum. Kendisine, ailesine başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum. Türkan Şoray'a da hassaten ayrıca bir başsağlığı ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Zengin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'e Allah'tan rahmet diledi.

Sakarya'da düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Zengin, toplantının verimli olduğunu belirtti.

NATO'nun ve NATO Liderler Zirvesi'nin önemini vurgulayan Zengin, "32 ülkeden devlet ve hükümet başkanları geliyor. 100'e yakın bakan ve diplomat Türkiye'de olacak. Toplamda neredeyse 1000'e yaklaşan misafiri Türkiye'de ağırlıyor olacağız. Türkiye'nin her anlamda gücü NATO için çok önemli. Bizim kattığımız anlam da müttefik olarak ayrıca altının çizilmesi gereken bir konu." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Bingöl, Zengin'in grup başkanvekillerinin konuşma süresine yönelik önerisine ilişkin, uyumlu ve düzenli bir şekilde Meclis çalışması yapılmasından yana olduğunu söyledi. Bingöl, "Siz grup başkanvekilleri anlaşır da süreyi kısıtlarsanız bu benim için çok kıymetli. Bundan mutlu olurum. Adını koyarsınız 3, 5, 10 dakika. Ben buna uyarım." şeklinde konuştu.