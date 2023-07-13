TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Türkiye'nin Dijital Dönüşümünü Görüştü

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ' Türkiye'nin Dijital Dönüşümü' konusu ile 28'inci Dönem'in ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında, 28'inci Dönem'in ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, ' Türkiye'nin Dijital Dönüşümü' konusunu görüştü. Komisyon Başkanı Yayman, komisyonun 28 Temmuz 2020'de kurulduğunu hatırlatarak, geçen dönem çalışmalarından bahsetti. Yayman, "Komisyonumuz kurulur kurulmaz önce Whatsapp'ın sözleşme dayatmasıyla karşı karşıya kaldı. Whatsapp'ın Avrupa Birliği ülkelerinde farklı, Türkiye'de farklı uygulamasına karşı iktidar, muhalefet hep beraber yan yana geldik ve Meclis çatısı altında uzlaşmayla çalıştık" dedi.

Daha sonra temsilciliklerin Türkiye'de açılması konusunda komisyon olarak önemli mesafeler aldıklarını belirten Yayman, "TBMM'de Facebook, Instagram, Google, Youtube, Linked in, Tiktok temsilcilerini dinledik ve Meclisimize, Komisyonumuza gelip bilgi verdiler, bir durum değerlendirmesi yaptık" diye konuştu.

'TÜM AĞLAR GELDİ TWITTER GELMEDİ'

Yayman, geçen dönem komisyona davet ettikleri tüm ağların temsilciliklerinin geldiğini ancak Twitter temsilcilerinin gelmediğini belirerek "Fakat Twitter gelmedi. Onlar kendilerini kainatın ve evrenin üstünde görüyorlar galiba. Yani Amerikan Kongresinde gidip faaliyetlerini anlatırken, başka ülkelerde Kıta Avrupası'nda gidip faaliyetlerini anlatırken, Türkiye konusunda çok mesafeli bir tavırlarının olduğunu belirtmem lazım. Buradan çağrımız şudur; birkaç defa planlama yaptık, Kovid- 19 salgını nedeniyle maalesef birkaç defa uçak biletleri alındı ama gelinmedi. Ama ilk gündemlerimizden bir tanesi de Twitter'ın artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip burada gerçekten faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapmasıdır" açıklamasında bulundu.

Yayman, yeni döneme ilişkin çalışma takviminde sosyal medya fenomenlerinin de dinleneceğini aktardı. (DHA)