TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede 'Kıbrıs davası Türkiye'nin milli davasıdır. Kıbrıs adasında iki toplumlu iki devletli bir çözümün dışında bir çözümün olamayacağını çok net bir şekilde on yıllar boyunca devam eden tecrübenin sonucunda öğrenmiştir. Her zaman iyi niyetle diplomasi masasına oturan, çözüm için çaba sarf eden KKTC tarafı; ama ödüllendirilen ise hep karşı taraf olmuştur. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman uluslararası alanda Kıbrıs'ı yalnız bırakmadık. Kıbrıs'ın önce uluslararası alanda tanınırlığının kabul edilmesi, varlığının tescil edilmesi için her türlü desteği vermeyi Türkiye Cumhuriyeti olarak birinci vazifemiz olarak gördük' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 20 Temmuz açılışı yapılacak havalimanı açılışının önemine değindi. Kurtulmuş, 'Ercan Havalimanı'nın yapılmış olması Avrupa standartlarında bir havaalanı olması, bu sadece bir havaalanı değil aynı zamanda egemen bir Kıbrıs devletinin de tescilinin ortaya konmasıdır. 20 Temmuz'da sadece bir havaalanı açılışı yapılmayacak Kıbrıs Devleti'nin hangi seviyeye geldiğini bütün dünyaya gösterecektir' dedi.

'TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE KKTC ÜÇ DEVLET TEK MİLLET'

Meclis başkanı Kurtulmuş konuşmasında, 'Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasında siyasi partiler arasındaki çalışmalar anlamlıydı. Hani iki devlet tek millet diyoruz; o zaman üç devlet tek millet demiştik. Azerbaycan, KKTC ve Türkiye üç devlet ama tek millet nihayetinde. Buradan nasip olursa tek bir millet olduğumuzu da göstermek için Ercan Havaalanından bu akşam kalkarak Bakü Havaalanına gideceğiz, yarın da Azerbaycan'da temaslarımızı sürdüreceği. Ümit ediyorum bütün bu gelişmeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda daha fazla destek bulacağı bir sonuca götürür. Uluslararası alanda sözünüzün ve davanızın güçlü olması tek başına yetmez; sözünüzün güçlü olması için gücünüzün de etkili olması lazım tesirli olması lazım. Yani ekonomik gücünüzün, siyasi gücünüzün, askeri gücünüzün, lojistik imkanlarınızın, kültürel gücümüzün hepsinin güçlü olması lazım ki söylediniz güçlü tezler uluslararası camiada karşılık bulsun. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türkiye'nin hem sözünün güçlü olduğu hem de gücünün her alanda etkili olduğu bir yüzyıl olacak. Bunun olması, sizin burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sağlam durmanız ile kaimdir. İnşallah Türkiye ve Kıbrıs birbirinin ayrılmaz iki parçası olarak Doğu Akdeniz'de önemli bir barış adası olacaktır' ifadelerini kullandı.