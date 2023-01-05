Tahran'dan Hamaney'li karikatüre sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yer aldığı karikatürlerle ilgili, "Fransa'nın sınırlarını aşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yayınlanan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'li karikatüre İran'dan sert tepki geldi. Hamaney'in kadınlar tarafından taşlandığı karikatürlere yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Fransız dergisinin dini ve siyasi bir isim ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlaması saygısızlıktır ve bu derginin bu çirkin eylemi yanıtsız kalmayacak. Fransa hükümetinin sınırlarını aşmasına izin vermeyeceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptırımlar listesine dahil etmiştik" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani ise Fransa'nın ifade özgürlüğü altında Müslüman ülkelerin kutsalına hakaret etme haklarının olmadığını söyleyerek, "İran, Fransız hükümetinin açıklamasını bekliyor ve bu Fransız yayını kınamasını istiyor" dedi.

Charlie Hebdo, 8 Aralık'ta 'Hamaney' konulu bir karikatür yarışması düzenlediğini duyurmuş ve seçilen karikatürleri "Mollalar, geldiğiniz yere geri dönün" başlığıyla özel bir sayı olarak yayımlamıştı. - TAHRAN