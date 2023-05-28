Siirt Valisi ve AK Parti Siirt Milletvekili oylarını kullandı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında oylarını kullandılar. Hacıbektaşoğlu ve Gül, seçimin huzur ve güven içinde geçmesini temenni ederken, oylarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediler.