Sapanca'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Sapanca Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Vatandaşlar Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.
Sapanca Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Orman İşletme Müdürlüğü önünden başladı.
Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
"Sapanca'dan Gazze'ye Bin Selam" yazılı pankart taşıyan grup, yürüyüşü ilçe merkezinde sonlandırdı.
Vatandaşlar, basın açıklaması sonrası saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti.