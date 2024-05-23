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Sağlık Bakanı Koca: Bekleyen randevu talepleri yüksek oranda karşılanıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki sağlık tesislerinde bekleyen randevu taleplerinin yüksek oranda karşılandığını açıkladı. Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin istenilen anlamda bir çözüm dönemi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin, " Ankara'daki sağlık tesislerini ele aldığımız değerlendirmede, bekleyen randevu taleplerinin çok yüksek oranda karşılanmaya başlandığını gördük." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Koordinasyon Kurulu Toplantısını "Onaylı Randevu Dönemi" gündemi ile Ankara'da yaptıklarını belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Ankara'daki sağlık tesislerini ele aldığımız değerlendirmede, bekleyen randevu taleplerinin çok yüksek oranda karşılanmaya başlandığını gördük. Ülke geneli ile ilgili sonuçları yakında paylaşacağım. Onaylı Randevu Dönemi'nin istenilen anlamda bir çözüm dönemi olduğunu şimdiden söyleyebilirim."

Kaynak: AA / Politika

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