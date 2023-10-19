Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin tekliflerini müzakereye hazır olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin sorunuyla ilgili yapıcı tekliflerini müzakereye hazır olduklarını belirtti. Lavrov ayrıca Türkiye'nin garantörlük mekanizması önerisiyle ilgili işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail Filistin sorunuyla ilgili yapıcı tekliflerini müzakereye hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da mevkidaşı Choe Son-hui ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüştü. Temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Sergey Lavrov, İsrail ve Filistin'deki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov Türkiye'nin garantörlük mekanizması oluşturulması önerisiyle ilgili "Her türlü yapıcı teklifi müzakereye hazırız. Geçtiğimiz gün duyduğum bu girişim, açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusunu yansıtıyor. Bu öneriyle ilgili tam olarak ne kastedildiğini, sürekli iletişim halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan duymak isteriz" dedi. Türkiye'nin bu girişiminin bölgedeki dengeyi sağlamayı hedeflediğini belirten Lavrov, "Biz de bunu dikkate almak için işbirliği yapmaya hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Hamas'a destek verdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan İran'ı savunan Lavrov, "Her şeyi İran'a yükleme çabalarını gözlemliyoruz ve bunları oldukça provokatif buluyoruz. İran'ın oldukça sorumlu ve dengeli bir pozisyon aldığına inanıyorum. İran bu çatışmanın tüm bölgeye ve komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den garantörlük önerisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin görüşü, yeni bir garanti mekanizmasının tasarlanıp hayata geçirilmesi gerektiğidir. Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının iyiliğini ve bekasını teminat altına almalı ve kalıcı bir barışın garantörleri olarak hareket etmelidir" ifadesini kullanmıştı. - PYONGYANG