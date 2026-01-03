Özgür Özel: 2026, yeni siyasetin miladı olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2026 yılı, yeni bir siyasetin miladı olacak. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Başta muhalefet partileri; her birisiyle el ele, omuz omuza, dayanışma içinde bu ceberrut, halden anlamayan, sadece kendini düşünen iktidarı değiştirmek için tüm muhalefetle kol kola, omuz omuza olacağız. Yetmez, AK Parti'nin, MHP'nin seçmenleriyle de kucaklaşacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankırı'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel, açıklamasında, "Siyasette kale devri bitmiştir. Artık Çankırı, ne onun, ne bunun, kimsenin kalesi değildir. Çankırı, olsa olsa milletin kalesidir. 'Bu meydan dolmaz' diyenlere şunu söylüyorum. Evet, doğru son seçimde Çankırı'da 1100 oy aldık. Şimdi o günden bugüne siyaseti göremeyenleri, Türkiye'deki değişim umudunu göremeyenleri, o günden bugüne bizim derdiyle dertlendiğimiz emeklinin sesini duymayanları, ezilen asgari ücretliyi görmeyenleri, unutulan köylüyü, çiftçiyi, mahvedilen hayvancılıkla uğraşanları ve hepsinin derdinden çok derdi olan esnafın halini görmeyenleri, bu meydanı görmeye davet ediyorum. Bu meydan açlığa, yoksulluğa, güvencesizliğe, her türlü adaletsizliğe meydan okumanın, itiraz etmenin, isyan etmenin ve dayanışmanın meydanıdır" dedi.

'SEÇMEZLERSE YİNE SAYGI DUYARIZ'

Özel, "Yıllarca iktidarda olup, hiç kaybetmeyip, bununla övünenler 31 Mart seçimlerinde tarihlerinde ilk kez ikinci parti olunca, 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti olunca, Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanınca hazımsızlığa başladılar ve saldırmaya başladılar. Seçtiğimiz Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu, 16 belediye başkanımızı, çok sayıda arkadaşımızı iftiralarla aldılar, gözaltı yaptılar, tutukladılar, hapislere koydular. Tayyip Erdoğan'ı yenmek suç değildir. Seçim kazanmak suç değildir. İktidar olmak istemek suç değildir. Bu ülke, padişahlık değildir. Bu ülkede birilerinin dediği değil, milletin dediği olur. Son seçimlere ikinci kez bu kentin belediye başkanı seçtiği İbrahim Hakkı Esenbey'i, AK Parti'den Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu'nu, MHP'den Milletvekili Pelin Yılık Hanımefendiyi sizler seçtiniz. Göreve geldiler. Onlara görevlerinde başarılar diliyorum. Demokrasi, seçilenin yönetmesidir. Onları seçen Karabük'e de Çankırı'ya da bundan sonraki seçimde karar değiştirip bizi seçerlerse saygı duyarız. Seçmezlerse yine saygı duyuyoruz. Demokrasi, kendin kazandığında övündüğün, kaybettiğinde hiçe saydığın bir yönetim biçimi asla olamaz" ifadelerini kullandı.

'BİN LİRALIK ETİ YUNANİSTAN'DA 500 LİRAYA ALIYORLAR'

Özel, açıklamasında ayrıca, "Yoksullukta Avrupa birincisi, işsizlikte Avrupa birincisi, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisiyiz. Geçtiğimiz hafta Edirne'deydim, serhat şehrindeydim, sınır kentindeydim. Edirneliler her hafta Yunanistan'a geçip oradan alışveriş yapıyorlar. Türkiye'de etin kilosu bin lira, Yunanistan'da 500 lira. Yani bir arabaya ya da bir otobüse doluşup, karşıya geçip, alışverişi oradan yapıp geliyor. Bin liralık eti Yunanistan'da 500 liraya alıyor. Bizde asgari ücret 500 avro ama Yunanistan'da 1400 avro. Bizim 3 katımız asgari ücret alıp yarı fiyatımıza et yiyebiliyorlar. Bugün Çankırı'da kasapta 950 lira, bin lira olan et, Manisa'da Ferdi Zeyrek'in açtığı halk mandırada 550 lira. Bugün piyasada, Çankırı'da 600 lira olan kaşar peyniri, Manisa'da şu anda herkese satılıyor 230 liraya. Siyah zeytin, emsal siyah zeytin dışarıda 280 lira, halk mandırada 140 lira. 4 kap sıcak yemek lokantada 250 lira, kent lokantasında sadece 50 lira. Arada rant yok. İyi yönetim var. Halkı seven yönetim var. Çankırı eti bin liraya değil önce 500 liraya, sonra 300 liraya yemek istiyorsa, çare bu iktidarı değiştirmektedir. Halk mandıralarını kuran Cumhuriyet Halk Partisi'ni, halkın partisini iktidara getirmektir" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLACAK'

Özel, CHP olarak asgari ücrete de, en düşük emekli maaşına da itiraz ettiklerini belirterek, "Biz iktidar olduğumuzda, bugünkü şartlarda en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak. Kimse şaşırmasın, olmadık bir şey söylemiyorum. AK Parti'nin geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. İnanmayan dönsün, o günkü rakamlara baksın. Bugün en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 60'ına getirildi. Bu yüzden en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak. Peki asgari ücret ne olacak? Hiç şüphe yok, bugünkü gibi açıklandığı gün, ki bu tarihte ilk kez oluyor, asgari ücret açlık sınırının altında açıklanmıştır. Açlık sınırı 30 bin liranın üzerindedir, 28 bin lira asgari ücret açıklanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugünkü şartlarda, bugün olsa asgari ücret 39 bin lira olacak. Söz veriyoruz" dedi.

'VATAN EVLATLARININ DEVRİ BAŞLAYACAK'

Özel, vergi düzeninin değiştireceklerini de söyleyerek, "Bunlar gibi vergiyi tabana değil, tavana yayacağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Hiç kazanamayanlardan hiç vergi almayacağız. Bakın bugün Türkiye, dünyanın en acımasız vergi sistemini uygulamaktadır. Bugün 100 liralık verginin 65 lirası en az dolaylı vergilerden, yani zengin-fakir ayırmayan, yani fabrikatörden de kapısındaki bekçiden de aynı vergiyi alan, dolaylı vergilerle dönmektedir. Elektriğe, suya, telefona, yoğurda, pirince, zeytinyağına, çocuk bezine, multimilyarder de en gariban da aynı vergiyi ödemektedir. Bunun üstüne vergilerin geri kalan yüzde 23'ü gelir vergisinden, yani hepinizin-hepimizin daha eline almadan maaşlarından kesilen gelir vergisinden alınmaktadır. Geriye yüzde 11, yani çok kazanan üreticiden, çok kazanan ihracatçıdan, zenginden, holdingden, anonim şirketlerden aldıkları vergi yüzde 11'dir. Yoksuldan yüzde 89 vergi alan, zenginden yüzde 11 vergi alan AK Parti'nin kara düzeni gidecektir. Çankırı'dan sesleniyorum. Bir devri kapatmaya, yeni bir devri başlatmaya geliyoruz. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak" diye konuştu.

'ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ'

Özel, ayrıca şunları söyledi:

"Biz buradayız, millet için buradayız, yoksul için buradayız, emekli için, çalışan için buradayız. Gençlerin gelecek umudu için buradayız. Sıcak salonlardan çık karşımıza. Erken seçim istiyoruz. İktidar istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biz bu ülkede kardeşlik ve huzur olsun istiyoruz. Kavga değil, milletin sorunları çözülsün istiyoruz. Ama ne yazık ki AK Parti yönetimi bunu istemiyor. O gerginlik istiyor ki yoksulluk konuşulmasın. O kavga istiyor ki işsizlik konuşulmasın. O kutuplaşma istiyor ki bu millet kucaklaşmasın, hep birlikte kurtuluşu aramasın. Bunun için 2026 yılının ilk mitinginde, Anadolu'nun bağrında ve bu Yarenler diyarında 'Yarenler Divanı'ndan bütün Türkiye'ye diyorum ki; Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırmasına inat kucaklaşma, düşmanlaştırmasına inat kardeşliğe, AK Parti'nin, MHP'nin seçmeni ile muhalefetin seçmeni omuz omuza vermeye, yoksulluğu yenmeye geliyoruz. Yüzde 17,5 enflasyon hedefi ile yola çıkıp, yüzde 30 enflasyonla yılı bitirenlere soruyorum. Bu yıl ne oldu? Savaşa mı girdik, ekonomiyi allak bullak edecek afet mi oldu? Ne oldu da bu yıl 'Yüzde 15 enflasyon' deyip, 'Yüzde 17 enflasyon' deyip, yüzde 30'a çıktı? Farkı bu milletin cebinden çıktı."

'TRUMP'TAN KORKUMUZ YOKTUR'

Özel, "Bugün dünyanın öbür ucunda bir ülkede Venezuela'da ülkenin liderine ve eşine Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir operasyon yapıldı ve ülke dışına kaçırıldı. Buradan açıkça söylüyorum. Maduro seçimleri adil, güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarına kulak kabartmadığında, Maduro yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan 'Kardeşim Maduro' diyordu, 'Dostum Maduro' diyordu. Bugün Erdoğan'ın her lafı yiyip sustuğu, randevu almak için Boeingler verdiği, randevu almak için kıymetli toprak elementlerimizi feda ettiği, randevu almak için oğluna Amerikan malına vergi indirimi, Çin malına vergi bindirimi teklif ettiği Erdoğan, Trump'ın Venezuela'ya darbesine, Maduro'yu alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Trump'ın düzeni, dünya düzeni olamaz. ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek. Burada, Anadolu'da Trump'ın tepesine bineceği bir Cumhuriyet yoktur. Çünkü bu Cumhuriyet kanla, mücadeleyle kurulmuştur. Ne Trump'tan ne Amerika'dan korkumuz yoktur. Korkanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

'CENAZE EVİNE SALDIRANI BU MİLLET GÖRÜYOR'

Özel, "Dünyanın her yeri yangın yeriyken biz bu ülkede yan yana, hep beraber ve güçlü olmalıyız. İçeride kavgayı bitirmeli, insanlarımızı yoksulluktan kurtarmalıyız. Bunun yolu kutuplaşma yerine kucaklaşmaktır. Bakın yılbaşında bütün partilerin liderlerini aradım. Geçen yıl Tayyip Bey'i de aramıştım. Kazandığım seçimden sonra her bayram aramıştım. Ama bu sene 18 lideri aradım, bir tek onu aramadım. Çünkü biz yıllarca 'İyilik' dedikçe, 'Kardeşlik' dedikçe, 'Bu ülkenin birliği' dedikçe; biz evladımız Gülşah'ımızı defnederken kabir başındayken elinde mikrofon bize saldırıyordu. İyilikten anlamayan, yastan anlamayan. Devlet Bey 90 gün hasta yattı, 90 gün ağzımızı açıp laf etmedik. Hastaya ilişmeyiz, yas evine ilişmeyiz. Mateme saygı duyarız. Ama bu memleketin evladı olup da cenaze evine saldıranı, yas evine saldıranı, iyi günde-kötü günde birlikte olmayanı bu millet görüyor. Ama bir yandan o istiyor diye geçen sene Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden birinci parti çıkınca 'Gelin bu ülkede normalini yapalım, şehit cenazesinde el uzatmamak ne? Bizim Manisa'da AK Parti'nin mahalle başkanı ile CHP'nin mahalle başkanı cenazesini de birlikte kaldırıyor, düğününü de birlikte yapıyor' demiştik. Bu millet tarafından takdir gördü ama Tayyip Bey tarafından tepki gördü. 'Oylarımız düşüyor' diye kavgaya sarıldı. Şimdi 2026 yılının ilk mitinginde açıkça söylüyorum. 2026 yılı, yeni bir siyasetin miladı olacak. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Başta muhalefet partileri. Her birisiyle el ele, omuz omuza, dayanışma içinde bu ceberrut, halden anlamayan, sadece kendini düşünen iktidarı değiştirmek için tüm muhalefetle kol kola, omuz omuza olacağız. Yetmez, Tayyip Bey istemiyor diye AK Parti'liye düşman olacak değiliz. AK Parti'nin, MHP'nin seçmenleriyle de kucaklaşacağız. Tayyip Bey'e rağmen MHP ile de AK Parti'nin seçmenleriyle de en iyi diyalogları kuracağız" dedi.

'2026 KİMSENİN KAYBETTİĞİ BİR YIL OLMAYACAK'

Özel, konuşmasında, "Bu memlekette onlar kavgayı büyüttükçe ekmek küçüldü. Biz birbirimize düşersek hepimizin sofrasından ekmek eksiliyor. Biz eksikleri tamam etmeye geliyoruz. Bu ülkede kavgadan iktidar çıkarmak isteyenlere, kavgayla iktidar sürdürmek isteyenlere inat biz barıştan refah, refahtan huzur, huzurdan hep birlikte kalkınma çıkaracağız. 2026 yılı, kimsenin kaybetmediği bir yıl olacak. Biz seçimi kazandığımızda kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek. Her görüşten bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Buradan bir kez daha açıkça söylüyorum ki kutuplaşma Tayyip Erdoğan'ın talebidir, bizim değil. Kavga onun hesabına gelir, bizim değil. Elbette onun zulmüne boyun eğecek değiliz. Ona boyun eğmek yerine, başımı vermeyi göze alırım. Ona baş eğecek değiliz. Baş eğmek yerine baş veririz. Ama o istiyor diye milletle aramıza mesafe koyamayız. Geçmişte ona oy vermiş, şimdi yokluk, yoksulluk çeken, işsiz kalmış, sıkıntıya düşmüş milyonlarla ona rağmen kucaklaşacağız. Bu yolda ben en çok size güveniyorum" ifadelerini kullandı.