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Ömer Çelik: Batılı devletler çocuk katilleriyle el sıkışarak ikiyüzlülük sergiliyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batılı devletlerin çoğunun çocuk katilleriyle el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek ikiyüzlülük sergilediğini söyledi. Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor" dedi.

AK Partil'i Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin 75'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak anılan bugün de maalesef Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuk İsrail ordusu tarafından öldürülüyor; kadınlar, masum siviller, basın mensupları, doktorlar hunharca katlediliyor. Bugün sadece İnsan Hakları Günü değil; İnsan Hakları adına konuşanların iki yüzlülük ve çifte standartları ile maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçmiştir" dedi.

'ZULME KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çelik, batılı devletlerin çoğunun çocuk katilleri ile el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek iki yüzlülük sergilediğini belirtti. Çelik, şunları kaydetti:  "Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, dünyanın her neresinde olursa olsun ve her kimi hedef alırsa alsın haksızlığa, zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle insan haklarına saygı temelinde tüm dünyada adil bir gelecek için mücadele ahdimizi yineliyoruz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinliler olmak üzere dünyanın tüm mağdur ve mazlumları için güven ve adalet dolu günlerin gelmesine vesile olmasını dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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