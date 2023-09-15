Niğde'de Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara ve kaçak içki satışı yapan işletmelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kenevir bitkisi, kaçak makaron ve kaçak içki ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara ve kaçak içki satışı yapan işletmelere yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan bir şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 596 gram uyuşturucu madde ve 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yine merkeze bağlı Edikli Kasabasında yapılan operasyonda ise kaçak içki ve sigara satışı yapan bir işletmede arama yapıldı. Aramada; 29 bin 400 adet kaçak makaron ve 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olaylar ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE