Muş Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Muş Valisi Avni Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle kentteki muhtarlarla bir araya gelerek, "Hepimiz seçilmiş ve atanmış olduğumuz görev uğruna gece gündüz vatandaşımızın emrindeyiz"

Muş Valiliği ve Muş Belediyesi tarafından Göletli Park'ta düzenlenen programda konuşan Vali Çakır, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını güçlü bir şekilde kınadıklarını ifade etti. Filistin'de masum insanların katledilişine tüm dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Çakır, "Filistin'e buradan sadece dua gönderebiliyoruz. İnşallah bu zulmün bir an önce son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İsrail'i de bu yaptığı insanlık dışı saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Aslında her gün her mesleğin günü. Hepimiz seçilmiş ve atanmış olduğumuz görev uğruna gece gündüz vatandaşımızın emrindeyiz. Özellikle köy muhtarları ilde çalışan diğer meslektaşlarına göre çok daha zorlu şartlarda çalışıyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, Muş'taki muhtar arkadaşlarımız, köylerinin ve mahallelerinin güzelleşmesi noktasında gece gündüz koşturuyor. Bizlere, belediyeye ve diğer kurumlara geliyorlar ve gece gündüz oradaki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba gösteriyorlar" dedi.

Muş İl Özel İdaresi olarak köylere birçok hizmet yaptıklarını aktaran Çakır, "Sizler devletimizin, vatandaşlara uzanan en önemli noktadasınız, gözüsünüz, kulağısınız. Vatandaşlarımızdaki mutluluk anında size yansıyor. Dolayısıyla devletimiz de sizin vasıtanızla bu durumdan haberdar oluyor. O yüzden sizlerin yüzünün gülmesi, işlerin yolunda gitmesi demektir. Bizler de her zaman sizlerin yüzünün gülmesini görmek isteriz. Günümüzde artık vatandaşımız haklı bir şekilde şehirdeki konforu kendi mahallesinde, kendi köyünde görmek istiyor. Bunları da yerine getirmek için tüm paydaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Sizin başarınız, bizim başarımız. O yüzden el ele, gönül gönle bu güzel memleketimize bu güzel insanlarımıza hep beraber hizmet vermeye devam edeceğiz"

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ve muhtarlar katıldı. - MUŞ