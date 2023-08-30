Muğla Valisi İdris Akbıyık 'Yılın Alkışı Hak Eden Valisi' ödülünü aldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) tarafından 'Yılın Alkışı Hak Eden Valisi' ödülünü aldı. Ödülü Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş takdim etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'a, Uluslararası Radyocular Birliği tarafından "Yılın Alkışı Hak Eden Valisi" ödülü takdim edildi.

Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş, Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akbıyık, Uluslararası Radyocular Birliği tarafından organize edilen 12. Uluslararası Alkışı Hak Edenler Ödülleri törenine yoğun programı nedeniyle katılamadığını söyledi.

Medyanın önemli kuruluşlarından olan Uluslararası Radyocular Birliğinden ödül almanın güzel bir duygu olduğunu belirten Akbıyık, " Hakkari'de Hayat Var vizyonumuzun takdir görmesi gurur verici. Şimdi de güzel Muğla için gece gündüz çalışmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş ise Hakkari'de yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Vali Akbıyık'ın halkın içinde halkla beraber yürüttüğü projelerle gönüllere dokunduğunu kaydetti.

Bu nedenle Vali Akbıyık'ın ödüle layık görüldüğünü anlatan Erbaş, "Kıymetli devlet insanı Muğla Valimiz İdris Akbıyık'a Radyocular olarak 'Yılın Alkışı Hak Eden Valisi' ödülünü takdim ettik." dedi.

Konuşmaların ardından Erbaş, ödülü Vali Akbıyık'a takdim etti.