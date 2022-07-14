Milletvekili Ersoy: "Liderimin çağrısından şeref duydum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Ersoy: "Liderimin çağrısından şeref duydum"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Milletvekili Ersoy: 'Liderimin çağrısından şeref duydum'

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum" dedi.

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum" dedi.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah Liderimizi Başımızdan Eksik Etmesin" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Milletvekili Baki Ersoy Kayseri Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title