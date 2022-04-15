MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, Dursunbey ilçesinde iftar programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, Dursunbey ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Dursunbey ilçesinde düzenlenen iftar programına MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dursunbey İlçe Başkanı, Dursunbey Ülkü Ocakları iftar programına katıldılar. İftar sonrası MHP İlçe Başkanlığına parti yöneticileri ile kısa bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Durabeyler Mahallesine gidildi. Mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarı Mustafa Berber ile bir araya gelerek, teravih namazı kılındı ve namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelindi. Başkan Yüksel Dursunbey ve Durabeyler Mahallesi sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Hisarcık, İftar, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title