Macron, Katar'dan kış boyunca aylık 2 teravatsaat doğal gazı güvence altına aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olayları göç politikaları üzerinden yorumlayan ve kendi siyasi kampanyalarında gündeme taşıyan ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderme yaparak, "Bazı liderlerin, safça davranarak yapay zekayla üretilmiş içerikleri benimsediğini veya Fransa'da yaşananlar hakkında insanları inandırmak istediği iddiaları yaydığını görüyorum. Fransa'nın sırtından seçim kampanyası yürütüyorlar. Buna ihtiyacımız yok, zaten kendi sorunlarımız var" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar'ı kapsayan 3 günlük Körfez turunu tamamladı. Ziyaretinin son durağı Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Macron, enerji tedariki, Orta Doğu'daki çatışmalar, İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar, Körfez ülkeleriyle savunma iş birliği ve Fransa'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan savaşın İran'ın karşı saldırılarına, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ve bölge ekonomilerinin olumsuz etkilenmesine yol açtığını belirten Macron, "İlk günden itibaren bunun bizim savaşımız olmadığını, bu kararı bizim almadığımızı ve bölgenin barış ve istikrarını öncelikli gördüğümüzü söyledik" dedi. Fransa'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı tutumunu koruduğunu ve bölge ülkelerinin güvenliğine destek verdiğini belirten Emmanuel Macron, ziyaretin temel hedeflerinin diplomatik girişimleri sürdürmek ve enerji tedarikini güvence altına almak olduğunu söyledi.

" Katar'dan kış boyunca aylık 2 teravatsaat doğal gaz tedarikini güvence altına aldık"

Katar ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını değerlendiren Emmanuel Macron, Fransa'nın kış aylarındaki doğal gaz ihtiyacının bir bölümünün güvence altına alındığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı, "Kış dönemi boyunca aylık 2 teravatsaat eşdeğerinde sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini güvence altına aldık. Bu bizim için önemliydi" dedi. Fransa'nın enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Macron, Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerin gelecek aylarda yaşanabilecek tedarik sorunlarına karşı hazırlık niteliği taşıdığını ifade etti.

"Kasım ayının başından itibaren akaryakıt fiyatlarının düşmesini sağlayacak"

Fransa'daki akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macron, bölgedeki çatışmaların yeniden başlaması halinde enerji piyasalarındaki belirsizliğin devam edebileceğine dikkat çekerek, "Şartlar değişmezse durum iyileşecek. Ancak çatışmalar yeniden başlarsa veya gerilim tekrar yükselirse son derece ihtiyatlı olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

"Taşımacılık maliyetleri 10 kat arttı"

Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji sevkiyatlarını ciddi biçimde etkilediğini belirten Macron, deniz taşımacılığı maliyetlerinin 10 katına çıktığını açıkladı. Emmanuel Macron, "Şu anda en büyük zorluk taşımacılık maliyetleri. Bu maliyetler 10 kat arttı" dedi. Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle sigorta teminatı bulabilen gemi sayısının azaldığını belirten Fransız lider, bazı gemilerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için görüşmeler başlattıklarını söyledi. Macron, "Bölge ülkeleriyle bir garanti mekanizması oluşturulmasını önerdik" diyerek, önümüzdeki günlerde ve haftalarda taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için çalışacaklarını ifade etti.

"Enerji altyapılarının çeşitlendirilmesi üzerinde çalışıyoruz"

Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji taşımacılığında alternatif güzergahların önemini ortaya koyduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bölge ülkeleriyle üzerinde çalıştığımız son konu, altyapıların çeşitlendirilmesi" dedi. Irak ve Suriye ile yürütülen temaslara da değinen Macron, enerji sevkiyatlarında Hürmüz Boğazı'na bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"ABD ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile temaslarımızı hiç kesmedik"

Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için yürütülen diplomatik girişimlere değinen Emmanuel Macron, Fransa'nın İran ve ABD ile temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Fransız lider, "Müttefikimiz olan ABD ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile temaslarımızı hiç kesmedik. Görüşme kanallarını artırmaya, sükunet ve gerilimin azaltılması çağrılarında bulunmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için önerilerde bulunduk"

Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öneriler sunduğunu belirten Emmanuel Macron, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için önerilerde bulunduk. Bu önerimiz hala geçerli" şeklinde konuştu.

Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerine de değinen Macron, " Katar'ın yürüttüğü bir arabuluculuk girişimi oldu. Bunun çok önemli olduğunu ve doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde özellikle İran'dan gelecek yanıtı görebileceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi bu cevaba göre değerlendirebiliriz" diye konuştu. İsrail'deki seçimler ve ABD'deki ara seçimlere de dikkat çeken Emmanuel Macron, gerilimlerin yeniden çatışmaya dönüşmesini önlemek için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'a savunma desteği

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Macron, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nden Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı'na uzanan petrol boru hattının stratejik önemine dikkat çekti. Fransız lider, saldırılardan etkilenen enerji tesislerinin onarımı ve güvenliğinin sağlanması için Fransa'nın katkıda bulunmayı önerdiğini açıklayarak, "Bu tesislerin yeniden işler hale getirilmesine ve özellikle güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı önerdik" ifadelerini kullandı.

Fransız personelin bölgede görevlendirildiğini belirten Macron, "Sekiz gündür bölgede konuşlandırılmış personelimiz ve imkanlarımız bulunuyor. Suudi Arabistan ile bu yönde ilerliyoruz" şeklinde konuştu. Macron, Husilerle görüşmelerin yeniden başlaması ve Kızıldeniz'deki gerilimin azaltılması gerektiğini de vurguladı.

Katar ve BAE ile savunma anlaşmaları

Körfez turunda savunma alanında da önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Macron, BAE ile Dassault Rafale savaş uçaklarının beşinci nesline yönelik ortak strateji geliştirilmesini kapsayan hükümetler arası bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Katar ile mevcut Dassault Rafale savaş uçaklarının kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusunda bir dizi anlaşmaya varıldığını belirten Macron, VBCI tipi zırhlı araçlara ilişkin görüşmelerin de önemli bir ticari iş birliği fırsatı oluşturduğunu söyledi. Macron, "Katar'ın savunma alanındaki ortaklarından biriyiz. Önemli ve güçlü iş birliklerimiz var" dedi.

Fransa'nın çatışmaların başlangıcında Katar'a hava savunma kabiliyetleri sağladığını belirten Macron, bu imkanların Katarlı ortaklar tarafından etkili biçimde kullanıldığını söyledi. Savunma iş birliğinin genişletileceğini belirten Macron, Katar'ın hava kabiliyetlerinin yeni nesil Dassault Rafale uçaklarıyla geliştirilmesine destek vereceklerini, zırhlı araçlara ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü ifade etti. Macron, radar sistemleri ve diğer hava savunma kabiliyetleri konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Lübnan için İsrail askerlerinin çekilmesi çağrısı

Emmanuel Macron, Doha'daki basın toplantısında Lübnan'daki gelişmelere ilişkin soruları da cevaplayarak, Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesinin Fransa açısından öncelikli olduğunu belirtti. Macron, "Hedefimiz Lübnan'ın egemenliği, istikrarı ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıdır" dedi.

Güney Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyindeki bölgenin İsrail ordusu tarafından işgal edildiğini belirten Macron, İsrail askerlerinin çekilmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin sona erdirilmesine yönelik karara da değinen Macron, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Çok uluslu güçler üzerinde çalışıyoruz"

Macron, Katar ile koordinasyon içinde Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne destek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladıklarını belirtti. UNIFIL'in ardından kurulabilecek yeni bir uluslararası güvenlik mekanizmasına ilişkin de konuşan Macron, "İtalya ve diğer ortaklarımızla, Birleşmiş Milletler yetkisine sahip olmasını umduğumuz başka çok uluslu güçler üzerinde çalışıyoruz. Fransa da buna katkıda bulunmaya hazır" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şiddet meşru değildir"

Emmanuel Macron, Fransa'da 17 Ekim'deki protestolara ilişkin ise "Hiçbir şiddet meşru değildir. Ne sözlü ne fiziksel şiddet, ne mala ne de insanlara yönelik şiddet. Demokraside hiçbir şey şiddeti haklı çıkaramaz" şeklinde konuştu. Olayların ciddiyetine rağmen can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Macron, güvenlik güçleri arasında yaralananlar olduğunu belirterek, yaşananlara sakinlik ve kararlılıkla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

"Cumartesi günü kaos çıkarılmasına izin verilmeyecek"

Cumartesi günü yapılması beklenen yeni gösterilere ilişkin ise Macron, şehir merkezlerinde yeniden şiddet olaylarının yaşanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Fransız lider, "Cumartesi şehir merkezlerinde kargaşa çıkarmak isteyenlerin bunu yapması engellenecek. Sokağa çıkma yasakları uygulandı, toplanma ve bir araya gelme yasakları getirildi" diye konuştu. Güvenlik güçlerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Emmanuel Macron, yeni şiddet olaylarının önlenmesi için yürürlükteki yasal yetkilerin kullanılacağını söyledi.

Macron, "Yarın sabah bütün istihbarat servisleri, Başbakan ve ilgili bakanlarla bir toplantı yapacağım. Yaşananların tam olarak nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme alacağım" ifadelerini kullandı. Toplantıda, 17 Ekim'deki olayların ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirten Macron, 24 Ekim'deki gösteriler öncesinde ve önümüzdeki haftalarda alınacak güvenlik tedbirlerinin de ele alınacağını ifade etti.

Macron'dan "göçmen" açıklamalarına tepki

Fransa'daki protestolar hakkında yabancı liderlerin yaptığı açıklamalarına değinen Macron, protestolarda yabancı müdahalesi olup olmadığı sorusunu da "Benim açımdan yaşanan olaylarda görünür bir yabancı müdahale yok. Ancak sonrasında yabancı kaynaklı bir bilgi manipülasyonu var" dedi. Macron, göçmen ve İslamcı grupların ülkeyi istila ettiği yönündeki iddiaların tamamen yanlış olduğunu söyleyerek, bu tür yanlış bilgilerin ardından yabancı liderler de dahil olmak üzere yapılan bazı yorumları "Kabul edilemez ve aptalca" ifadeleriyle eleştirdi.

Fransa'daki olayları göç politikaları üzerinden yorumlayan ve kendi siyasi kampanyalarında gündeme taşıyan ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderme yapan Macron, "Bölgede ya da Atlantik'in diğer tarafında seçim kampanyası yürüten bazı liderlerin, bazen safça davranarak yapay zekayla üretilmiş içerikleri benimsediğini veya bazı çevrelerin Fransa'da yaşananlar hakkında insanları inandırmak istediği iddiaları yaydığını görüyorum. Bizim sırtımızdan seçim kampanyası yürütüyorlar. Buna ihtiyacımız yok. Zaten sorunlarımız var. Bu sorunları yöntemli, saygılı ama aynı zamanda kararlı ve tavizsiz bir şekilde ele alıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Ülkemizde düzenin, saygının hakim olmasını ve ülkemizin ilerlemesini istiyoruz" diye konuştu.

"Şu anda olağanüstü hale ihtiyacımız yok"

Fransa'daki olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceği konusunda Macron, mevcut güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu savundu. Macron, "Pazartesi gününden bu yana sükunetin yeniden sağlanmasını mümkün kılan önlemler olağanüstü hali gerektirmiyor. Elbette durum haklı kılarsa olağanüstü hal ilan edilebilir" ifadelerini kullandı. Macron, hükümetin öğrenci örgütleri, sendikalar ve diğer toplumsal kesimlerle diyaloğu sürdürmesi gerektiğini belirterek, gençlerin eğitim ve gelecek kaygılarının dikkate alınacağını söyledi.

"Gençlerin gelecek kaygılarını anlamamız gerekiyor"

Fransa'daki protestoların toplumsal nedenlerine ilişkin de konuşan Emmanuel Macron, gençlerin terör saldırıları, pandemi, savaşlar, yapay zeka ve iklim değişikliği nedeniyle gelecek kaygısı yaşadığını belirterek, "Bu gençliğin geleceği konusunda endişe duyması ve bütün bu olaylardan topluca sarsılmış hissetmesi normaldir" şeklinde konuştu.

Gençlerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Bunu dinlemeli, anlamalı ve onlara destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ziyaret enerji güvenliği açısından gerekli"

Fransa'da şiddet olayları yaşanırken Körfez turunu sürdürmesi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap veren Macron, ziyaretin ülkesinin enerji güvenliği açısından gerekli olduğunu savundu. Fransa'nın önümüzdeki haftalarda ve aylarda ihtiyaç duyacağı enerji kaynaklarını güvence altına almak amacıyla Körfez'de bulunduğunu belirten Macron, "Planlanan bu ziyareti sürdürme kararımın tamamen arkasındayım" şeklinde konuştu.

Fransa'nın tedarik anlaşmaları

Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, BAE ve Bahreyn, Fransa'ya ayrı ayrı aylık 100 bin ton olmak üzere toplam 200 bin ton ilave motorin sağlamayı taahhüt etti. Suudi Arabistan'dan ekim ve kasım ayları için daha önce güvence altına alınan aylık 95 bin ton motorinle birlikte, söz konusu iki ay için toplam aylık tedarik taahhüdü 295 bin tona ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı