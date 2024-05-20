Bodrumspor finale çıktı mı? TFF . Lig Play Off finale kim çıktı?
Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ve Bodrumspor, play-off 2. turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Peki,Bodrumspor finale çıktı mı? TFF . Lig Play Off finale kim çıktı?
Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, Bodrumspor'u konuk ediyor. Bodrumspor finale çıktı mı?TFF . LigPlay Off finale kim çıktı?
BODRUMSPOR FİNALE ÇIKTI MI?
Çorum FKBodrumspor maçı 0-0 devam ediyor.
Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.
Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.