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Çorum FK finale çıktı mı? TFF . Lig Play Off finale kim çıktı, final maçı ne zaman?

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Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ve Bodrumspor, play-off 2. turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Çorum FK finale çıktı mı? TFF . Lig Play Off finale kim çıktı?

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, Bodrumspor'u konuk ediyor. Çorum FK finale çıktı mı? TFF . Lig Play Off finale kim çıktı, final maçı ne zaman?

ÇORUM FK FİNALE ÇIKTI MI?

Çorum FK 0-1 Bodrumspor maçdevam ediyor.

Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Çorum FK finale çıktı mı? TFF . Lig Play Off finale kim çıktı, final maçı ne zaman?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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