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Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i 'başdanışman' olarak görevlendirdi

Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i 'başdanışman' olarak görevlendirdi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i 'Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i 'Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı ve CHP İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili adayı Mehmet Ali Yüksel'i, 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

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