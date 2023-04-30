Kılıçdaroğlu İzmir'de Mitinge Katıldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gelerek Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katıldı. Kılıçdaroğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile partililer karşıladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılmak için bugün İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile partililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılmak için İzmir'e geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda Başkan Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı milletvekili adayları ve çok sayıda partili ile yurttaş karşıladı.