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Kılıçdaroğlu, esnaf odaları temsilcileriyle görüştü

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Polatlı Şoförler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve esnaf odalarının temsilcileri ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Polatlı Şoförler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve esnaf odalarının temsilcileri ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezinde Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Polatlı Şoförler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve esnaf odalarının temsilcileri ile görüştü.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Politika Haberler

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