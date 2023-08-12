Kılıçdaroğlu, esnaf odaları temsilcileriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Polatlı Şoförler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve esnaf odalarının temsilcileri ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.