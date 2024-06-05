Üye Girişi
Haberler

Hatay'da deprem! Az önce deprem mi oldu? Hatay'da 5 Haziran en son kaç şiddetinde deprem oldu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. 5 Haziran'da en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu merak konusu. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana geliyor. Hatay'da deprem oldu. Az önce deprem mi oldu? Hatay'da 5 Haziran en son kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 5 Haziran az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay'da korkutan bir sallantı daha yaşandı. Saat 10.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

Hatay'da deprem! Az önce deprem mi oldu? Hatay'da 5 Haziran en son kaç şiddetinde deprem oldu?

HATAYLILAR YENİ GÜNE DEPREMLE UYANDI

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ederken zaman zaman yeni depremler meydana geliyor. Hataylılar yeni güne sarsıntıyla uyandı. Saat 10.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak ölçüldü.

EKİPLERE OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Yerin 6.2 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ekipleri ise tedbir amaçlı kontrollere başladı. Şu ana kadar yetkililere herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği öğrenildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Samandağ Türkiye Deprem Hatay AFAD Çevre Gündem Yaşam Dünya Haberler

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

 Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan 'Yıkım olur' yanıtı geldi

Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan "Yıkım olur" yanıtı geldi

Bakmadan Geçme

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349 Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor? MOURİNHO MALİYETİ NE KADAR? Ali Koç açıkladı: Mourinho yıllık maliyeti kaç para? Kayseri Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Kayseri'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları Ankara Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Ankara'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Bursa Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bursa'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor? KARNE GÜNÜ NE ZAMAN? Karneler ne zaman verilecek, 3 ay tatil ne zaman başlıyor? İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nereler? 2024 İstanbul'da hangi ilçelere kurban pazarları kuruluyor? İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor? SON DAKİKA: HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu! Samandağ depremi kaç şiddetinde? Hatay'da deprem! Az önce deprem mi oldu? Hatay'da 5 Haziran en son kaç şiddetinde deprem oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var! Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF dönem sonu sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz

"En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title