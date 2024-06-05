Hatay'da deprem! Az önce deprem mi oldu? Hatay'da 5 Haziran en son kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 5 Haziran az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay'da korkutan bir sallantı daha yaşandı. Saat 10.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

HATAYLILAR YENİ GÜNE DEPREMLE UYANDI

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ederken zaman zaman yeni depremler meydana geliyor. Hataylılar yeni güne sarsıntıyla uyandı. Saat 10.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak ölçüldü.

EKİPLERE OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Yerin 6.2 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ekipleri ise tedbir amaçlı kontrollere başladı. Şu ana kadar yetkililere herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği öğrenildi.