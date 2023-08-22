Kazakistan Cumhurbaşkanı Vietnam'da İş Dünyası ve Yetkililerle Görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında üst düzey yetkililer ve iş dünyasının önemli isimleriyle görüştü. İki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğini hızlandırmak için bir dizi mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Vietnam'a gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyareti kapsamında, üst düzey yetkililer ve iş dünyasının önemli isimleriyle görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in 20-22 Ağustos tarihlerinde Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaret sona erdi.

Tokayev, ilk olarak Vietnam'ın bağımsızlık lideri Ho Şi Min'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Hanoi'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda törenle karşılanan Tokayev, Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında vizesiz seyahat, suçluların karşılıklı iadesi anlaşmaları dahil Kazakistan ve Vietnam hükümetleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin hızlandırılmış gelişimi için ortak eylem planı, turizm, petrol ve gaz, ulaşım, yatırım, kültür ve medya sektörlerinde işbirliğine dair bir dizi mutabakat zaptı imzalandı.

Tokayev, aynı gün Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile heyetler arası toplantı yaptı.

Toplantıda Tokayev, Vietnamlı yatırımcıların Kazak pazarındaki varlıklarını desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.

Ayrıca Tokayev, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

Tokayev, ziyareti kapsamında Vietnam iş dünyasının önemli isimleriyle de buluştu.

Vietnam'ın enerji, inşaat, bankacılık ve finans sektörlerinin yanı sıra havacılık endüstrisinde de faaliyet gösteren en büyük holdinglerinden SOVİCO Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Thanh Hung, Tokayev ile görüşmesinde Kazakistan'da bir ticaret ve lojistik merkezi kurmayı planladıklarını dile getirdi.

Tokayev, ilk gün ayrıca Vietnam'ın Askeri Müzesi'ni de gezdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ikinci gün Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile birlikte Hui Duong bölgesindeki "seramik köyü"nü ziyaret etti. Burada Tokayev'e seramik üretimine ilişkin bilgi verildi.

Tokayev, akıllı cihaz üretiminde Vietnam'ın en büyük üretim kompleksi ile bankacılık ve finans sektörü için yeni nesil ATM, otomatik yazar kasa ve yazılım üreten şirketlerinde de incelemelerde bulundu.

Vietnam'ın Bac Ninh bölgesini de ziyaret eden Tokayev, burada eyalet yetkilileriyle görüştü.