Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İSMAİL SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı iki mücadele sonrasında yerde kalktı ve oyuna devam edemedi.

SAHAYI GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ

Büyük üzüntü yaşayan İsmail, sahayı gözyaşları içerisinde sedyeyle terk etti.

SAKATLIK SONRASI 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'i oyuna aldı. Kartal, yabancı kuralı nedeniyle Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS