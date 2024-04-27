Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemedi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlanan İsmail Yüksek, oyuna devam edemedi. Gözyaşlarıyla sahayı terk eden İsmail, yerini Rade Krunic'e bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
İSMAİL SAKATLANDI
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı iki mücadele sonrasında yerde kalktı ve oyuna devam edemedi.
SAHAYI GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ
Büyük üzüntü yaşayan İsmail, sahayı gözyaşları içerisinde sedyeyle terk etti.
SAKATLIK SONRASI 2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'i oyuna aldı. Kartal, yabancı kuralı nedeniyle Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.
İşte o anlar;