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Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemedi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlanan İsmail Yüksek, oyuna devam edemedi. Gözyaşlarıyla sahayı terk eden İsmail, yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İSMAİL SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı iki mücadele sonrasında yerde kalktı ve oyuna devam edemedi.

SAHAYI GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ

Büyük üzüntü yaşayan İsmail, sahayı gözyaşları içerisinde sedyeyle terk etti.

SAKATLIK SONRASI 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'i oyuna aldı. Kartal, yabancı kuralı nedeniyle Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

İşte o anlar;

Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız, oyuna devam edemediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İsmail Yüksek Rade Krunic Fenerbahçe Trendyol Beşiktaş 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Yasar Unal:

İnşallah sakatlığı ciddi değildir. Çünkü ne Kuruniç ne de Zajc onun üçte biri bile etmez.

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Pikachu hd:

aga be üzüldüm

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2
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