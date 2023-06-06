İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray İstifa Etti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Bugün itibarı ile kurucu genel sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İyi Parti'den istifa ediyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı ve 27'nci dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Türk milleti, 'Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi" dedi.