İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray İstifa Etti
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, parti içinde yaşanan güven bunalımı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Çıray, CHP'ye teşekkürlerini iletti.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Bugün itibarı ile kurucu genel sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İyi Parti'den istifa ediyorum" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı ve 27'nci dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Türk milleti, 'Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi" dedi.'CHP'YE TEŞEKKÜRLERİMİ ARZ EDİYORUM'Kamuoyu bildiği için tekrarlamaya gerek görmediği başka nedenlerden dolayı bugün, kurucu genel sekreteri olarak yola çıktığı İYİ Parti'den istifa ettiğini kaydeden Çıray, şöyle dedi: "Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkıyla birlikte şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Başta İzmir teşkilatları olmak üzere İYİ Partililerle milli sorunlarda her zaman gönül birlikteliği yapacağımıza yürekten inanıyorum. Aziz Türk milletinin ve İzmirli hemşehrilerimin beni anlayacaklarından eminim."?Çıray, 14 Mayıs seçimlerinden bir süre önce de milletvekili adaylığından çekildiğini duyurmuştu.