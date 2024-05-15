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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici Partiden İstifa Etti

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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden istifa ettiğini açıkladı. Bilici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görev yaptığı süre boyunca partisine ve millete hizmet ettiğini belirtti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Adana Milletvekili Bilal Bilici, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyurduğu istifa haberine ilişkin yaptığı paylaşımda, "2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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