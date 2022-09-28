Irak'ta Sünniler ve Şiilerden Irak Meclisi Başkanı Halbusi'ye destek Politika Haberleri Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Şii Koordinasyon Grubu'nun Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani dün istifa edeceğini açıklayan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifasını kabul etmeyeceğini açıkladı. Sünni Egemenlik Koalisyonu ve Şii Koordinasyon Grubu'nun Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani dün istifa edeceğini açıklayan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifasını kabul etmeyeceğini açıkladı. Sün istifa edeceğini açıklayan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye Sünniler ve Şiilerden destek geldi. Halbusi'nin yarın mecliste oylanması beklenen istifa kararı öncesi açıklama yapan Sünni Egemenlik Koalisyonu, Meclis Başkanı Halbusi'nin istifasını kabul etmeyeceklerini ifade ederek, yarın yapılacak oturumda siyasi tarafların milletvekillerine Halbusi'nin istifasını onaylamama çağrısı yapıldı. Şii Koordinasyon Grubu'nun Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani ise yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Halbusi'nin istifasını kabul etmeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz temmuz ayında Sadr Grubu destekçileri tarafından işgal edilmesinin ardından meclis yarın ilk kez bir araya gelecek. Meclisteki oturum öncesi başkent Bağdat'ta geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. - ERBİL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Meclis Başkanı Irak Politika Haberler

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