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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Alexander Schallenberg'e ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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