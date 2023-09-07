İbrahim Arslan, Fatih Dönmez'e yanıt verdi

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e yönelik "Tabulaştırılıyor" sözüne "AKP temsilcilerine düşen; 'milli iradenin' Eskişehir'de nasıl tecelli ettiğini görmek ve buna saygı göstermektir" diye yanıt verdi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e yönelik sözlerine yanıt verdi. Dönmez'in "Belli bir kesimin Yılmaz Büyükerşen'i tabulaştırdığı ve ona dokunanı linç ettiği" iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Arslan, "Ne yaptığı belediyecilikle şehrimizi marka haline getiren Sayın Büyükerşen'in ne de onu seven ve destekleyenlerin demokrasi anlayışında ve siyasi karakterlerinde tabulaştırma kültürüne yer yoktur" dedi. Arslan, şunları belirtti:

"Sayın Büyükerşen'in Eskişehir için ne kadar proje ürettiği, sunduğu hizmetlerin niteliği ve sağladığı olanaklar, hemşehrilerimiz tarafından 5 dönemdir sandıkta ortaya koydukları iradeyle onaylanarak tescillenmiştir. O halde AKP temsilcilerine düşen; 'milli iradenin' Eskişehir'de nasıl tecelli ettiğini görmek ve buna saygı göstermektir."

Eskişehir'in sorunlarının çözümü, refah seviyesinin arttırılması ve daha da yaşanabilir hale gelmesi için her zaman elini taşın altına koymaya çalıştıklarını belirten Arslan, "Maalesef AKP temsilcilerinin niyetlerinin farklı olduğu apaçık görülmektedir" dedi. Arslan, şunları kaydetti:

"Şehrimizde; istihdamı gerçekten arttıracak ve teknolojiyi geliştirecek yatırımları yapmak, yaşam standartlarını yükseltmeye dönük önlemler almak, çevre yolu ve ilçe bağlantı yollarını inşa etmek, Hasanbey Lojistik Merkezi'nin Gemlik Limanı'na bağlantısını sağlamak, havaalanının tarifeli seferlere açılmasını sağlamak, afet riskli alanların dönüşümü ile süperkent ve termal turizm projelerini hayata geçirmek gibi birçok sorunu çözmek iktidar partisinin elindeyken, onların tek derdinin Büyükşehir Belediye Başkanımız ile siyasi nezaket kuralları dışında mücadele etmek olduğu açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

Sayın Dönmez, şehrin sorunlarının çözümünde ve işbirliği konusunda samimiyse, ortak akılda buluşmak üzere tüm sosyal taraflarla bir araya gelmeli ve bunu şehrin demokrasi kültürünün dışına çıkmadan yapmalıdır. Aksi halde işbirliği ifadesi soyut kalmaktadır."