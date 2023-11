HEDEP Milletvekili Özgül Saki, tutuklu yazar Celalettin Can'ı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan yazar Celalettin Can ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. Saki, "Sağlık durumu iyi değil Celalettin'in, uyku apnesi nedeniyle özellikle geceleri zor geçiyormuş. Bu durum kalbine de zarar veriyor ve doktorlar kesin ameliyat olmalı diyorlar. Bir an evvel tedavisine başlanması için derhal serbest bırakılmalı" açıklamasını yaptı.

HEDEP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan yazar Celalettin Can ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti.

Saki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak adına bir günlük yayın yönetmenliği yaptığı için yargılanarak 1 yıl 3 ay hapis cezası alan yazar Celalettin Can'ın sağlık durumunun iyi olmadığını bildirdi. Saki, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Celalettin Can ve Can Atalay'ı ziyaret için Silivri'deydim. Celalettin Can öncelikle sevgi ve selamlarını iletiyor tüm arkadaşlara. Filistin direnişinden Zapatistalara sınırlı zamana epeyce sohbet sığdırdık. Ancak sağlık durumu iyi değil Celalettin'in, uyku apnesi nedeniyle özellikle geceleri zor geçiyormuş. Bu durum kalbine de zarar veriyor ve doktorlar kesin ameliyat olmalı diyorlar. Bir an evvel tedavisine başlanması için derhal serbest bırakılmalı.

Can Atalay ile 90'lı yıllarda Kadıköy günleri, AYM, Yargıtay krizi, yerel seçimler derken sohbet aktı gitti. Bir dahaki buluşmamızı TBMM'de yapma dileğiyle vedalaştık. Onun da tüm dostlara çok selamı var."