Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini açıkladı.

YENİ EVLECEK ÇİFLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Yeni evlenecek gençlere vereceğiz faizsiz kredi desteğimizi 81 ilimizin tamamında devreye alındığını belirten Erdoğan, "14 –28 mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz aile ve gençlik fonunu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi.

ÇOCUK YARDIMLARINA DÜZENLEME

Ailelere yapılacak çocuk yardımlarında da düzenlemeyaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL ye yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 TL. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Cumhurbaşkanlığı Külliye'mize bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Buradan sizlerle birlikte 85 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi iletiyor, bizler izleyen, takip eden tüm kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Aile Yılı Tanıtım Programı'mızın ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Son Kabine toplantımızda 2025 senesini Aile Yılı olarak ilan etmiş bu önemli haberi de milletimizle paylaşmıştık. Aile Yılı kapsamında ilgili bakanlığımızın koordinasyonunda aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıl boyunca çok önemli çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik.

Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin ve verimli nüfus politikaları ile destekleyip uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak en büyük önceliklerimizden biridir. 25 Aralık'ta Aile Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek iki önemli kurum. Aile Enstütüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nu ihtisas ettik. İlk toplantısını 9 Ocak perşembe günü Külliyemizde gerçekleştirdi.

"BİZLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ÖNEME SAHİPTİR"

Anayasamızın 41'inci maddesinde açıkça zikredildiği üzere aile toplumun temelidir. Bir başka ifade ile aile küçük bir toplumdur, toplum da büyük bir ailedir. Sosyal, kültürel dokumuzun örülmesinde aile daima hayati rol oynamıştır. Toplumun özünü, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu milli, manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

"AİLE YAPIMIZI KORUMAK GÖREVİMİZDİR"

Aile kurum etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü bir konuma sahip olduğunu görürüz. Aile yapımızı korumak, tahkim etmek, bizden sonraki kuşaklara miras bırakmak hepimizin görevidir. Eğer aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği açıktır. Temel ne kadar sağlam atılırsa bina da o kadar kuvvetli olur. Aynı zamanda dayanıklı olur. Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde bilgi ile, görgü ile güzel ahlakla yetişmeleri son derece mühimdir.

"ÇOCUKLARIMIZI SAPKIN İDEOLOJİLERDEN KORUMAK..."

Eğitim, ahlak, terbiye ve şahsiyet inşası önce ailede başlar. Bilinçli bir anne babanın evinde huzurlu yuvanın çatısı altında büyüyen çocuklar evvela ailelerine daha sonra milletlerine ve insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir. Tarihini, köklerini, kim olduğunu bilen, vizyonu ile çağı iyi okuyabilen bir gençlik hepimizin arzusudur. Çocuklarımızı ve gençlerimiz zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden, sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşarak dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor. Dijital platformlarda yer bulan diziler, filmler, yayınlar ve daha pek çok içerik çoğu zaman kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere sebep oluyor.

"GERİ ADIM ASLA SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR"

LGBT'nin koç başı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir. Daha önce de defalarca vurguladım. İlk etapta kişisel tercih denilerek meşrulaştırmak isteyen bu anomali günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür. Cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır.

BM bünyesinde verdiğimiz mücadele zaten malumdur. Bu çabalarımızı İslam İŞ Birliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlara teşmil ediyoruz. Yerel yönetimlerin, milli varlığımızın taşıyıcı kolonlarına hamle yapan bu akımlara prim vermemesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bir diğer önemli husus genç ve nitelikli nüfusumuzun devamıdır. Her şeyden önce bu demografik bir sınamadan önce var oluşsal bir tehdit niteliğindedir. Bin yıldır bu topraklara mührünü vurmuş medeniyet coğrafyasını yeşertmiş güçlü nesillerin devamını hayat memat meselesine dönüşmüştür. Büyük ve güçlü Türkiye iddiasını taşıyorsak Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek istiyorsak yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak hasılı yakın gelecekte hem hedeflerimize ulaşmayı hem de beka sorunu yaşamamayı temenni ediyorsak şimdiden harekete geçmek zorundayız.

Bunu hamaset yapmak için değil bazı acı gerçeklerle yüzleştiğimiz için söylüyorum. Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir. 2021 yılında doğurganlık hızımı 2.38 iken bugün bu rakam 1.51'e düşmüştür. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2.1 olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha iyi anlaşılacaktır.

Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken yaşlı nüfusumuz tarihinde ilk defa yüzde 10'uyn üzerine çıkmış ortalama yaşımız da 34 sınırına dayanmıştır. Tüm bunlarla birlikte evlenme yaşı önemli ölçüce yükselmiş, boşanma oranları aynı nispette artmıştır. Evlenme hızı 2023'te binde 6.63 olarak gerçekleşti.

"HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKIYOR"

İlk evlenme yaşının kadınlar için 26'ya erkekler için 28'e yükseldiğini görüyoruz İlk anne olma yaşı 29'u aşmış vaziyette. Bütün bu oranların anlattığı şudur: Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybetmektedir.

Böyle bir durumda yalnızca nüfus değil nüfuz kaybı da yaşanamaz, kaçınılmazdır. Karşımıza dikilen bu tehlikeyi 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekme adına en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Bu çağrımızdan dolayı hem şahsen hem hükümet olarak ciddi baskı gördük. Soruna her dikkat çektiğimizde bu saldırıların dozu daha da arttı. Şimdi geriye doğru baktığımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor.

Türkiye'nin güvenliğine, geleceğine, kalkınmasına, huzuruna dair her konuda çuvallayanlar burada da aynı yanlışı tekrarlamışlardır. Bunun sadece bir öngörüsüzlük mü yoksa arkasında çok daha sinsi emellerin mi olduğunu takdirini milletimizin yapacağına inanıyorum. Şahsi fikrim nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir.

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ

14 –28 mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz aile ve gençlik fonunu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"TEK SEFERLİK DOĞUM YARDIMINI 5 BİN'TL YE YÜKSELTİYORUZ"

Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL ye yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 TL. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

"HER AY ANNELERİMİZİN HESABINA YATIRACAĞIZ"

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ailelerimize yönelik müjdelerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. Aile kurmayı teşkil edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri, genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. Çalışan anne babalar için ücretsiz, düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz.

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile birlikte ataların tabiri ile eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, daha yolun başında iken umutları kırılıyor. Evlenenler ise ödemesi en az 4-5 yıl süren ağır faturalarla karşılaşıyor. Genç çiftlerimiz aynı çatı altında beraberce yaşamayı öğrendikleri mevcut sıkıntılara ilaveten geleneğin dayatması sebebiyle yüklendiği maddi külfetlerle uğraşıyorlar.

Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenleri olmasa da olur diyebileceğimiz bu masraflardır. Gençlerimiz bundan muzdariptir. Aileye, ahlaka, fıtrata, çocuklara yönelik saldırıların arttığı, medeniyet değerlerimize uygun hayat sürmenin zorlaştığı günümüzde yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz."