'Hacı'nın yağ akımı' adlı Tiktok sayfasında Atatürk'e hakaret eden döner işletmesi sahibi, sosyal medyada tepki çekti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da Döner İşletmesi Sahibi Atatürk'e Hakaret Etti, Gözaltına Alındı

Erzurum'da hizmet veren bir döner işletmesinin sahibi, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

'Hacı'nın yağ akımı' adı altında 'Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında Mustafa A., canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle takipçileriyle tartıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken olay üzerine Mustafa A., "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. - ERZURUM