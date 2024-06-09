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Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını bugün gerçekleştirilen seçimle belirleyecek. Olaylı ilk günün ardından sandığa giden kongre üyeleri, Ali Koç ya da Aziz Yıldırım için oylarını kullanıyorlar.

REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN VE VEFA KÜÇÜK BİR ARADA

Başkan adayı Ali Koç, Sadettin Saran ve Divan'a başkanlık eden Vefa Küçük bir araya gelip sohbet etti.

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

ACUN ILICALI DA KONGREYE GELDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı da oy kullanmak için stadyuma geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman; Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı kongrede oyunu kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (10)

Mustafa deniz:

benim gölümde aziz baskan var iyi olan kazansın

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Azad Askan:

Amedli Aziz başkan olsun baskanimiz

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yanıtYanıtla
muratemre yılmaz:

Amed diye bir yer yok.Diyarbakir var..

yanıt109
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HÜSEYİN GÖKTÜRK:

işte ondan sonra ayrımcılık yapılıyor, ırkçılık yapılıyor diyorlar. Su içindeki bastırılmış duygudan ve ayrıştırıcı dilden vazgeçin artık. Az vatansever olun. Türk Kürt kardeş.

yanıt4
yanıt1
Emrah Emir:

Umarım Aziz Yıldırım kazanır, masaya yumruğunu vuran ben bunu yaparım diyen başkan lazım bize

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MÜCAHİT KELEŞ:

Fenerli değilim Trabzonspor luyum aziz başkan tecrübeli bı başkan olmasını isterim.Ali koç kibirli bişe olmaz ondan

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Ismail Celik:

gonlum aziz baskandan yana tabi kulube kim.hayirli ise o baskan olsun iki adayada basarilar dilerim

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Gürsel İşlek:

Aziz yıldırım kazansın morınho yu ilk söyleyen oydu Ali koç apar topar müdahale etti yoksa aklında bile yoktu Ali koç Federasyonla hakemlerle mücadele edemiyor hep sızlanıyor 6 yılı da boşa geçirdi onun için Aziz yıldırım diyoruz

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2
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Mustafa Yılmaz:

İnşallah her seçim böyle demokratik olur. takım için hangisi hayırlı ise o olsun

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Kralçıplak:

Ne kadar boş işler millet avare olmuş

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