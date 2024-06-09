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Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın canlı yayında kendisi hakkındaki söylemlerine sert yanıt verdi. Özbek, "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki sefer düşünsün. Bu, tribünlere 30 bin kişiyi toplayıp ligden çekilmeyi gündeme getirip geri vites yapmaya benzemez. Dikkatli olsun" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki söylemlerine sert yanıt verdi.

"YALI ÇOCUĞU, DİKKAT ETSİN"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin" dedi.

"KENDİSİ DESTEDE YOK"

Öte yandan Aziz Yıldırım'a da sert şekilde tepki gösteren Özbek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

Aziz Yıldırım Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (12)

Veysel null:

Helal Dursun başkan, ağzının payını vermişsin. GS den bahsederken iki kez değil yüzlerce kez düşünsünler...

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Murat Celik:

Dursun Özbek Kral adamsın Galatasaray yine şampiyon rahat ol

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Tandogan Dogan:

MR.Spak yine mikrofonu almis

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Hüsamettin Yağcı:

MR.spark :) agzinda mikrofon bos konusiyi…

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murtaza candurak:

terli penguene bak hele

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İsmail Hakkı Baltaoğlu:

Yanağını okşat dursun abi

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şahabettin Ayyıldız:

Başka bir klubün içişlerine karısmak sana mı düştü, bir yerde hak hukuk yoksa kendi zararına bile olsa bazı protestoları yapmak suç mu

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Gürsel İşlek:

Dursun fazla konuşma arada kaynatırlar seni anlamazsın bu yaştan sonra kimseye muhtaç olma

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YASİN TURCAN:

Okşancı dursun:) sen klübünü iki kuruş için icraya vermiş adamsın, sen basamak olarak görürsün, Koç ve Yıldırım ise servetlerini dökerler, o yüzden sen iki kere düşün.

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Bülent null:

aziz başkan Ali Koç adamdır gerisi boş konusanlardir

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