Edirne Valisi, köylerdeki içme suyu sorununun çözüleceğini söyledi

2024 yılı bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların yapıldığı İl Genel Meclisini ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, içme suyu sorunu yaşayan köyün kalmayacağını ve bu konudaki çalışmaların mayıs ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

2024 yılı bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların yapıldığı İl Genel Meclisini ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, içme suyu sorunu yaşayan köyün kalmayacağını ve bu konudaki çalışmaların mayıs ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İl Genel Meclisini ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. 2024 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Sezer, 2023 yılında yapılan çalışmalardan dolayı meclis üyelerini tebrik ederek, 2024 yılında yapılacak çalışmalarda başarılarının devamını diledi. Bir yanda İl Genel Meclisinde kararlar alındığını, bir yanda ise Özel İdare, genel sekreterlik ve diğer personellerin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Vali Sezer, bu çalışmalardan da güzel dönüşler aldıklarını aktardı. Yaptıkları ziyaretlerde muhtarlarla, il genel meclis üyeleriyle ve oradaki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Edirne ile ilgili yapılması gereken işlerin hem taleplerini aldıklarını hem de planlamasını yaptıklarını dile getiren Vali Sezer, alınan taleplerin neredeyse tamamının gerçekleştirildiğini gördüklerini belirtti. Bütçe hazırlanırken 3 temel konunun önemine değindiklerini söyleyen Vali Sezer, köylerdeki içme suyu sorunu, sıcak asfalt, sulama ve köylerde alınan taleplerin değerlendirilmesi noktasına dikkat ettiklerini ifade etti. Edirne'nin tarım şehri olduğunu ve tarımın güçlendirilmesi adına neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Vali Sezer, hem tarımda, hem sanayide, hem ulaşımda Türkiye'nin kilit illerinden biri olan kentin 5 yıl içerisinde çok farklı yere geleceğini söyledi. 2024 yılı bütçesini hazırlarken yol, içme suyu, sulama ve enerji konularına öncelik verdiklerini söyleyen Vali Sezer, 2024 yılı yatırım programında 150 kilometre sıcak asfalt yol olduğunu, enerji konusunda özellikle güneş enerji sisteminin kullanılmasına yönelik yatırım programında planlamalar yapıldığını ifade etti.

"İçme suyu sorunu ortadan kalkacak"

Şu anda köylerde içme suyu sıkıntısının yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Olanların tamamı da çözüldü bu süreç içerisinde. İkincisi özellikle Keşan, Uzunköprü ve Enez tarafında yaz ayları itibariyle çok fazla nüfus var. Orada içme suyu probleminin yetersizliği var. O yetersiz alanlarla ilgili olarak da ne çalışma yapılması gerekiyorsa bunları da yapalım kararı alındı. Yani köylerimizde yaşayan hiçbir vatandaşımızın 'ben içme suyu yönünden sıkıntı çekiyorum' dememesi lazım. Kesinlikle bununla ilgili olarak planlarımızı yaptık. İlave kaynak gerekiyorsa ilave kaynak, ilave kuyu vurulacaksa ilave kuyu. Bunda da hiçbir maliyet gözetilmiyor" dedi.

"Yol iyileştirme problemini geride bırakmayı hedefliyoruz"

Sıcak asfalt konusunda da önemli bir adım attıklarını söyleyen Vali Sezer, Edirne'nin Havsa ilçesinde asfalt plenti tesisinin kurulmasıyla beraber buradaki sıcak asfalt çalışmalarına da hız verdiklerini hatırlattı. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Edirne'deki bu yol iyileştirme problemini artık geride bırakmayı istediklerini aktaran Vali Sezer, grup yolları başta olmak üzere nüfus yoğunluğu ve trafiğin fazla olduğu köyleri asfalt yapacaklarını belirtti.

Sulamayla ilgili katma değeri oluşturacak önemli projelere yönelmek istediklerini söyleyen Vali Sezer, bu çerçevede 3 yıllık 3 yıllık bir projeksiyon çizdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını aktardı. Sulama konusunda DSİ'nin önemli projeleri olduğunu belirten Vali Sezer, eksik kalan kısımlarla ilgili yerinde inceleme yapılarak kooperatifler, birlikler ve muhtarlarla bir araya gelinerek istişarelerde bulunulduğunu söyledi.

"Gelen talepleri gündemimize aldık"

İlçelerden gelen taleplerin neredeyse tamamını değerlendirdiklerini belirten Vali Sezer, "Sulama suyuyla ilgili göletlerin tadilatı, temizlenmesi, kanalların bakımı bunlarla ilgili olarak kooperatiflerimize destek verilmesi yönünde bu noktada yüzde 90 gelen taleplerin tamamını gündemimize aldık ve değerlendirdik. 2024 yılı içinde bu sene yapamadıklarımızı programa aldık" dedi.

Enerji konusunda da özellikle güneş enerji sisteminin kullanılmasına yönelik yatırım programında planlamalar yapıldığını aktaran Vali Sezer, vatandaşın üzerindeki yükü azaltmak için bu yıl enerji projelerini de gündeme aldıklarını ifade etti. Özellikle Uzunköprü'de Hamidiye grup köylerinde şebekenin tamamını yenileyeceklerini aktaran Vali Sezer, ilave kaynaklar bulunacağını ve yıllardır kangren olmuş problemlerden bir tanesi olan bu sorunun da çözüme kavuşacağını söyledi.

Toplantıda, Edirne İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi oy birliğiyle 1 milyar 22 milyon lira olarak belirlendi. - EDİRNE