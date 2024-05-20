Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 20 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,2040'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yatay seyirle 35,0110'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,9100'dan satılıyor.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK TUTANAKLAR YATIRIMCILARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla yatırımcıların dolar talebinin törpülendiğini ifade etti. Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.