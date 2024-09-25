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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bilimsel Bilgiler Kur'an Ayetlerini Anlamayı Kolaylaştırır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bilimsel Bilgiler Kur'an Ayetlerini Anlamayı Kolaylaştırır
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, düzenlenen Gökler Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada bilimin Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajına ve bilimsel verilerin din üzerindeki etkisine dikkat çekti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kainatla ilgili ulaşılan her bilimsel bilgi, her yeni keşif, Kur'an ayetlerinin daha anlaşılır biçimde izah edilmesini kolaylaştıracaktır" dedi.

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen, 'Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Gökler Sempozyumu' programında konuştu. Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in iyi anlaşılması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, yüce Rabbimizin kelamının en doğru ve berrak bir şekilde kavranması, vahyin rehberliğinde kulluğun en güzel şekilde yaşanabilmesi için sarf edilen tüm gayretleri son derece önemsiyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bir süredir üzerine titizlikle eğildiği, Kur'an-ı Kerim meal çalışmalarına altyapı oluşturma mahiyetindeki bu sempozyumlarımız da sadece meal değil, 3 çalışma yapılıyor. Dolayısıyla bu sempozyumlarımız, eserlerimizin tamamlanması sürecinde çok anlamlı ve önemlidir. Aynı zamanda uluslararası boyutta bir istişare meclisi hazırlamış oluyoruz. Programda, Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Fas'tan Malezya'ya kadar pek çok ülkeden ilim insanı var; adeta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle ilgili çalışmalarını süzerek almış olacağız. Bu gerçekten çok önemli bir sonuca ulaşmamıza vesile olacak inşallah. Elbette her birimiz tüm bu faaliyetlerin ne denli ulvi bir çaba olduğunun ve aynı zamanda ağır bir sorumluluk gerektirdiğinin idraki içindeyiz. Allah'ın kelamı; rastgele bir kitap değil. Allah'ın kelamında en doğruyu nasıl anlayabiliriz; bunun gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'EVRENSEL BİR MESAJ'

Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir mesaj olduğunu söyleyen Erbaş, "Kur'an-ı Kerim, muhatap aldığı toplumun idrak kapasitesini, kültür düzeyini ve o döneme ait bilgi seviyesini dikkate almıştır. Dolayısıyla vahyin dilini anlama hususunda bu gerçekliğin göz önünde bulundurulması oldukça önemlidir. Bununla birlikte ilahi vahyin, tüm zamanların ve mekanların fevkinde, kıyamete kadar tüm insanlığın idrakine hitap edebilen evrensel bir mesaj olduğu da unutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim insanları sonsuz bir öğrenme merakı ile baş başa bırakıyor. Kainatla ilgili ulaşılan her yeni bilimsel bilgi, her yeni keşif, Kur'an ayetlerinin daha anlaşılır biçimde izah edilmesini kolaylaştıracaktır. Ancak, bilimsel verilerin, her dönemde bilimin ulaştığı seviyeye göre farklılık arz edebilen veriler olduğunu göz ardı etmemek ve çalışmalarda bu hususun altını özellikle çizmek gerekmektedir. Din ve bilim arasındaki ilişkiyi; biri güçlenirken diğeri zayıflayan, biri ilerlerken diğeri yok olmaya mahkum olan iki şey arasındaki ilişki gibi görmek ve göstermek isteyen yaklaşımlar her zaman olacaktır. Kadim ulemamız, geçmişte tezahür eden bu tür marazi düşüncelere ilmin vakarına yaraşır şekilde gereken cevabı vermiş, bu alanda pek çok eser yazmış, büyük bir müktesebat oluşturmuştur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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