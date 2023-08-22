Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya geldi

Görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, PKK terör örgütü ile mücadele konusundaki beklentiler, su konusu ve İslam düşmanlığı gibi konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Irak'a geldi. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, PKK terör örgütü ile mücadele, su konusunda işbirliği, İslam düşmanlığı ve kutsal değerlere yönelik saldırılar ve Kalkınma Yolu Projesi ele alındı. - BAĞDAT