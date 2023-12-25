Devlet korumasından yararlanmış 851 genç kamuya atandı

DEVLET korumasından yararlanmış 851 gencin kamu kurumlarına ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş, bakanlıkta devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına atama törenine katıldı. Göktaş, gençler ve çocuklar için yürütülen çalışmaların ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "İnsan hayatındaki önemli gelişim evrelerinden biri, iş hayatına başlamaktır. Artık bir çalışan olarak üretecek, yaptığınız işlerin sonucunu görecek, karşılığını alacak ve hayattaki en önemli başarı hislerinden birisi olan kendini geliştirmenin gururunu yaşayacaksınız. Bu yüzden bugün, sizler için hayatınızda hep hatırlayacağınız önemli bir gün olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sık sık vurgular. Bizim toplumumuzun en büyük değeri ve gücü, nitelikli insan kaynağımızdır. Türkiye, önümüzdeki yüzyılda tarih yazacak. Bu da sizin gibi gençlerin emekleriyle olacak. Bakanlık olarak devlet korumasındaki çocuklarımıza yönelik sağladığımız hizmetlerin içinde onların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak ve iş hayatına katılımlarının temelini atmak da yer alır. İşveren kurum ve kuruluşlar ile köprüler kurarak, gençlerimizin imkanlarını çeşitlendiriyoruz" diye konuştu.

'5 BİN 517 ÇOCUĞUMUZ EN AZ BİR SPOR BRANŞIYLA İLGİLENİYOR'

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu iş birliğinde 2020 yılında iş ve meslek danışmanlığı eğitimlerine başladıklarını ve bu kapsamda bugüne kadar 8 bin 40 çocuğun kariyer planlamaya yönelik eğitimler aldığını aktaran Göktaş, "2023 yılında devlet korumasından faydalanan çocuklarımızdan 319'u üniversiteye yerleşti. Korunma ve bakım hizmetlerimizden faydalanan çocuklarımız spor ve sanatla ilgileniyorlar. Bu alanda da başarı elde edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 5 bin 517 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 20'si milli, 1557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ediyor, göğsümüzü kabartıyorlar. 2 bin 670 çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunurken, 582 çocuğumuz müzikal yeteneklerini çaldıkları enstrümanla icra ediyor. Çocuklarımızın sanatsal başarılarını artırmaya yönelik desteklerimize devam edeceğiz" dedi.

'61 BİN 480 GENCİMİZİ İSTİHDAM ETTİK'

Göktaş, 1988'den 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencin kamuda istihdam edildiğini belirterek, "2003-2023 yılları arasında 40 bin 178 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugüne kadar toplamda ise 61 bin 480 gencimizi kamuda istihdam ettik. İstihdam hakkı olan çocuklarımız için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık ve kura yöntemiyle yerleştirme usulünü getirdik. Yılda 1 kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdamı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Özel sektörde gençlerimizin istihdamını artırmak adına işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 10 bin 313 gencimizin özel sektörde istihdamını destekledik. Bugün devlet korumasından yararlanmış bin 44 gencimizden tercih yapan 851'inin atamasını gerçekleştiriyoruz. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak şüphem yok" diye konuştu.

Programda, Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetişen engelli ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün'ün hayatını anlatan 'Benim Hikayem' isimli kısa film gösterildi. Ardından, devlet korumasından yararlanmış gençler sahneye çıkıp, hikayelerini anlattı. Ataması yapılan gençler, atandıkları kamu kurumları ve şehirleri anons edilerek sahneye davet edildi. Göktaş, gençleri tebrik ederek başarı dileklerini iletti.