DEVA Partisi, Vergi Yükünü Azaltmak İçin Kanun Teklifi Verdi

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, mevcut vergi sisteminin orta ve alt gelir grupları üzerindeki vergi yükünü arttırdığını söyledi.

Kavaf, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltmak ve vergi sisteminin daha adil ve kapsayıcı olmasını temin etmek amacıyla TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdiklerini kaydetti.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ile birlikte verdikleri teklifle, orta direk diye tanımlanan gelir grubundaki vatandaşlar için iyileştirme ve sosyal adaleti sağlamayı amaçladıklarını belirten Kavaf, "Ülkemizde uygulanan vergi sistemi, orta ve alt gelir gruplarını oluşturan ücretli vatandaşlarımızı zorlamakta, bu kesimler üzerindeki vergi yükünü arttırmaktadır. Bu durum gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirmekte, fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktadır. Toplumumuzun bütün kesimleri, ağır bir hayat pahalılığı ve önlenemeyen yüksek enflasyon nedeniyle derin bir geçim sıkıntısı yaşamaktadır." diye konuştu.

Kavaf, teklifle hem açlık hem de yoksulluk sınırı altındaki gelire sahip çalışanlar üzerindeki vergi yükünü ortalama yüzde 30 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Balıkesir Milletvekili Dalgın ise teklifle ücretli kesim için gelir vergisi yükünü azaltmayı, çalışanlara verilen yol ve yemek desteklerinin teşviklerini yukarı çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İktidar ve diğer siyasi partilere tekliflerine destek vermesi çağrısında bulunan Dalgın, orta direk gelir grubundaki vatandaşlara destek vermeyi, onları rahatlatmayı hedeflediklerini vurguladı.