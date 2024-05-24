Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz Yahya Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.