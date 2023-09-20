Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları desteklediklerini söyledi. Yılmaz, bölgede barış, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için Azerbaycan'ın çabalarının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgede barış, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları desteklediklerini söyledi.

Yılmaz, İzmir Ticaret Odasında (İZTO) iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da askeri operasyon yürüttüğünü hatırlatarak, "Bölgede barış, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz." diye konuştu.

Karabağ'da gri alanlar yaratmak isteyenlerin çabasının boşuna olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın her köşesinde, Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmada net şekilde ifade ettiler; 'Karabağ Azerbaycan'dır. Eşq olsun Azerbaycan ordusuna.' diyor. Cenabı Allah'tan muzafferiyetler diliyorum. Ayrıca son olarak şunu da vurgulamak isterim. Kafkaslarda terörün olmadığı, sınır ihtilaflarının çözüldüğü, barış ve istikrarın tesis edildiği bir ortam, herkesin menfaatinedir. Bölgedeki tüm ülkelerin, tüm milletlerin menfaatinedir. Bu bölgenin karıştırılması, bu bölgedeki istikrarsızlıklar ancak bölge dışı güçlere hizmet eder. Burada, bu bölgede yaşayan tüm devletlerin, tüm milletlerin barışı ve huzuru birlikte tesis etmesini temenni ediyorum."

Yılmaz, pek çok ülkenin siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçtiğine işaret ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun hakkını vermek için gece gündüz çalıştıklarını, katılımcı bir anlayışla, ekip ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası konumunu yükseltme ve yüksek gelirli ülkeler arasına dahil olması çerçevesinde son 21 yılda pek çok çalışmaya imza attıklarına anlatan Yılmaz, küresel ve bölgesel düzeydeki pek çok çalkantıya rağmen, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana dolar cinsinden kişi başı gelirini yaklaşık 3 kat artırdığını kaydetti.

Yılmaz, uygulamaya koydukları, üretimi ve yatırımı özendirici politikalarla milli gelirin 2002 yılında 238 milyar dolarken, geçen yıl itibarıyla 900 milyar dolar sınırını aştığını hatırlatarak, "Şu anda baktığımızda geriye 12 aylık bir hesap yaptığımızda, bugün itibarıyla bir trilyon doları aşmış durumdayız. Yıl sonu itibarıyla da inşallah 1,1 trilyona yakın bir seviyede milli gelirimizi kapatmayı öngörüyoruz. Geçen yıl 10 bin 600 dolarlar civarında bir kişi başına milli gelirimiz oluşmuştu. Bu sene 12 bin doları aşan bir kişi başına geliri yıl sonu itibarıyla hep birlikte göreceğiz inşallah." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüdü"

Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama yüzde 3,6 büyürken Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama 5,5 büyüdüğünü, yıl sonu itibarıyla da yüzde 4,4 bir büyüme beklediklerini belirten Yılmaz, "Nitekim bir takım uluslararası kuruluşlar da yukarı yönlü olarak Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelliyorlar. Aşağı yukarı Orta Vadeli Programı'mıza yakın seviyelerde tahminler yapıldığını da ifade edebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl 2 milyona yakın istihdam artışı olduğuna dikkati çekerek, bu yılın ilk 6 ayında da depreme karşın 310 bin ilave istihdam artışı sağladıklarını dile getirdi.

(Sürecek)