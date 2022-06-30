Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü muhtıra) Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü muhtıra) Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü muhtıra) Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım." AA / Ferdi Türkten - Politika Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Politika Haberler

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