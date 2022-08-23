Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır" Politika Haberleri Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır" - "Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır" - " Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık." Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Filistin İsrail Kudüs Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.