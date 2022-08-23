Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır" - "Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"
- " Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika