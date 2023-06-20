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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Al-Lachmawi'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Irak Politika Haberler

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